Tras un caótico fin de semana en Azerbaiyán, la Fórmula 1 se dirige a la original carrera nocturna en el exigente trazado callejero de Singapur, donde hay grandes interrogantes. Una de las preguntas más notables es si Max Verstappen está de regreso en la lucha por el título, una cuestión impensable a mitad de temporada. Las dos victorias consecutivas en Monza y Bakú, combinadas con el retiro de Oscar Piastri en Azerbaiyán, han reducido la ventaja del líder del campeonato de 104 a 69 puntos. Si vives en USA, México o España, te comparto cuáles son los canales que transmiten y los horarios para ver el GP de Singapur 2025 en los mencionados países.

La pista de Marina Bay, que exige una alta carga aerodinámica, será la verdadera prueba para Red Bull. Este circuito determinará si las recientes mejoras de rendimiento del equipo, efectivas en trazados de baja carga aerodinámica, se pueden traducir en un desafío real para McLaren en todas las condiciones. Por otro lado, Piastri tuvo un fin de semana inusualmente pobre en Bakú, sin sumar puntos por primera vez en 44 carreras consecutivas, una racha que lo sitúa segundo en la historia.

A pesar de su error, no se espera que Piastri muestre debilidad en Singapur, ya que su fortaleza reside en un enfoque tranquilo y metódico. Sin embargo, con Lando Norris también reduciendo la brecha a solo 25 puntos, el líder de McLaren debe evitar perder más terreno y permitir que sus rivales tomen impulso. Además, McLaren tiene una oportunidad de oro para sellar el Campeonato de Constructores este fin de semana, necesitando solo sumar 13 puntos para igualar el récord de Red Bull de ganarlo con seis rondas de antelación.

El circuito de Singapur presenta un desafío físico único debido a las altas temperaturas y la humedad, a pesar de ser una carrera nocturna. La baja velocidad media del trazado, forzada por sus múltiples curvas de 90 grados, provoca que el Gran Premio sea históricamente el más largo en duración del calendario. La carrera exige que los pilotos mantengan la concentración y los niveles de hidratación por un tiempo prolongado, lo que históricamente ha provocado errores, aunque la carrera del año pasado fue la primera sin Safety Car.

La competencia en la parte media de la parrilla ha demostrado estar sumamente ajustada. Carlos Sainz (Williams) logró su primer podio con su nuevo equipo en Bakú, convirtiéndose en el noveno piloto en subir al podio esta temporada. Este hecho subraya que los autos que tradicionalmente se consideran de “mitad de tabla” tienen el ritmo suficiente para pelear por las seis primeras posiciones. Ante un nuevo circuito callejero, no se descarta que un décimo piloto consiga subir al podio, lo que añade un elemento de caos e imprevisibilidad a la carrera.

¿Quién dominará la noche mientras se intensifica la batalla por el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA? Agárrate fuerte y observa a los mejores pilotos del mundo competir rueda a rueda bajo los semáforos a velocidades de hasta 325 km/h, sorteando las barreras del pintoresco Circuito Urbano Marina Bay de Singapur. Prepárate para un fin de semana lleno de acción trepidante en la 18.ª carrera de la temporada de Fórmula 1. | Crédito: F1 / Facebook

¿Dónde se podrá ver el GP de Singapur 2025 en USA?

Sintoniza este domingo 5 de octubre el GP de Singapur 2025 de la Formula 1 a través de la señal de ESPN y Fox Sports en TV y de forma online a través de F1 TV Premium, Fubo o ESPN+. Estos son los canales en donde podrás ver la carrera de este fin de semana desde Bakú, Azerbaiyán.

Desde México, ¿dónde ver el GP de Singapur 2025 del Mundial F1?

Si te encuentras en México y quieres ver el GP de Singapur 2025 EN VIVO en lo que será la décimo octava fecha del Mundial de la F1, podrás hacerlo a través de la señal de ESPN / ESPN Deportes y Fox Sports Premium en TV, mientras que en streaming podrás seguirlo por F1 TV Premium y Fox Sports App. Elige tu opción de preferencia.

Si vives en España, ¿dónde ver el GP de Singapur 2025?

Este domingo 5 de octubre se llevará a cabo el GP de Singapur 2025 EN VIVO y puedes ver la transmisión desde España en TV a través del canal DAZN F1 (Dial 69) de Movistar Plus, mientras que la señal online en streaming será de DAZN y F1 TV Premium.

En 2008, Singapur tuvo el honor de albergar la primera carrera nocturna en la historia de la F1. El Gran Premio, la 15.ª ronda de esa temporada, fue todo un éxito entre los equipos y pilotos, con Fernando Alonso de Renault consiguiendo una polémica victoria. | Crédito: F1 / Facebook

Lista de escuderías y pilotos para el Mundial de F1 2025

McLaren Formula 1 Team: Lando Norris y Oscar Piastri.

Lando Norris y Oscar Piastri. Scuderia Ferrari HP: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Oracle Red Bull Racing: Max Verstappen y Yuki Tsunoda*.

Max Verstappen y Yuki Tsunoda*. Mecerdes-AMG Petronas Formula One Team: George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Aston Martin Aramco Formula One Team: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Fernando Alonso y Lance Stroll. BWT Alpine Formula 1 Team: Pierre Gasly y Franco Colapinto**.

Pierre Gasly y Franco Colapinto**. MoneyGram Haas F1 Team: Esteban Ocón y Oliver Bearman.

Esteban Ocón y Oliver Bearman. Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team: Liam Lawson* e Isack Hadjar.

Liam Lawson* e Isack Hadjar. Atlassian Williams Racing: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. Kick Sauber F1 Team: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

* Después de apenas dos carreras, Liam Lawson fue reemplazado por Yuki Tsunoda en Red Bull y volvió a Racing Bulls.

** Después de seis carreras, Jack Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto como segundo piloto de Alpine.

GP de Singapur 2025: lo que debes saber del evento

Fecha: Domingo, 5 de octubre de 2025.

Domingo, 5 de octubre de 2025. Lugar: Circuito Urbano Marina Bay de Singapur

Circuito Urbano Marina Bay de Singapur Hora: 14:00 horas (Horario Peninsular) / 8:00 horas ET / 6:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 5:00 horas PT

14:00 horas (Horario Peninsular) / 8:00 horas ET / 6:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 5:00 horas PT Canal TV: ESPN, ESPN Deportes y Fox Sports en USA / Fox Sports Premium en México) / DAZN F1 (Dial 69) en España

ESPN, ESPN Deportes y Fox Sports en USA / Fox Sports Premium en México) / DAZN F1 (Dial 69) en España Streaming: F1 TV Premium, Fubo, ESPN+ y DAZN

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Singapur 2025, décimo octava jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 62 vueltas en el Circuito Urbano Marina Bay, de 4.927km de longitud, el domingo 5 de octubre. | Crédito: GEC