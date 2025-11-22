Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. La Ciudad del Pecado regresa por tercer año consecutivo, intentando apaciguar el resentimiento local y demostrar que es un lugar emblemático, no un circo pasajero. Será como una rara carrera callejera moderna de Fórmula Uno donde los pilotos sí que pueden adelantar, con la larga avenida y las amplias entradas del Strip convirtiendo el neón en una oportunidad en lugar de un desfile. Para ver la carrera de F1 GP de Las Vegas 2025 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de TV y dónde verlo por señal online desde cualquier dispositivo móvil.

Con solo 83 puntos disponibles en las últimas tres carreras de la temporada 2025, el Gran Premio de Las Vegas es potencialmente crucial para definir el título de pilotos. Actualmente, la lucha es un asunto interno de McLaren: Lando Norris lidera la clasificación seguido por Oscar Piastri. Max Verstappen (Red Bull) se mantiene en tercer lugar, esperando cualquier desliz de sus rivales. Un resultado adverso para Norris en Las Vegas (como un abandono o una actuación débil), combinado con una victoria de Piastri o Verstappen, reavivaría la contienda, llevándola hasta Abu Dhabi. McLaren ya ha asegurado el campeonato de constructores.

¿Dónde ver la carrera de F1 GP Las Vegas 2025 EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online?

Estos son los canales de TV abierta y señal online para ver la cobertura de la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Las Vegas 2025 en vivo y en directo a primera hora del domingo 23 de noviembre.

País/Región Canal de Televisión Principal (TV) Plataforma de Streaming Online Notas Importantes España DAZN F1 (en Movistar+) DAZN DAZN tiene los derechos exclusivos en España. México Sky Sports F1 F1 TV Pro, Izzi Go Sky Sports es la emisora exclusiva por TV. Argentina Fox Sports Disney+ Premium

F1 TV Pro La carrera será en la madrugada del domingo. Latinoamérica

(General - Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay) ESPN (puede variar por país) Disney+ Premium

F1 TV Pro Disney+ (anteriormente Star+) concentra gran parte de la cobertura en Latam. Estados Unidos (USA) ESPN, ESPN Deportes FuboTV,

ESPN+

, Sling TV, F1 TV Pro La carrera se disputa por la noche del sábado 22 de noviembre (hora local de Las Vegas). Reino Unido (UK) Sky Sports F1 NOW

, Sky Go Sky Sports tiene la cobertura exclusiva de todas las sesiones. Oficial F1

(Disponibilidad Global, con exclusiones) N/A F1 TV Pro Transmisión en directo y a la carta con cámaras a bordo y datos en vivo.

No disponible en países con derechos exclusivos de terceros (ej: España).

A qué hora empieza la carrera de Fórmula Uno - GP de Las Vegas 2025

Aunque los horarios varían, la carrera está programada para el Domingo 23 de Noviembre en la mayoría de países, con estos horarios aproximados para el inicio (hora de la carrera en Las Vegas: 22:00, Sábado 22 de Noviembre):

Argentina/Chile/Uruguay: 01:00 AM (Madrugada del domingo 23)

01:00 AM (Madrugada del domingo 23) Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 11:00 PM (Noche del sábado 22)

11:00 PM (Noche del sábado 22) México/Costa Rica/El Salvador: 10:00 PM (Noche del sábado 22)

10:00 PM (Noche del sábado 22) España: 05:00 AM (Madrugada del domingo 23)