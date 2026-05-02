Sigue el Derby de Kentucky 2026 en vivo con la participación de Renegade y The Puma. Consulta los horarios y canales de TV online por streaming para disfrutar de la carrera de caballos más prestigiosa de Estados Unidos hoy. | Crédito: kentuckyderby.com / Composición Gestión Mix
Sigue el Derby de Kentucky 2026 en vivo con la participación de Renegade y The Puma. Consulta los horarios y canales de TV online por streaming para disfrutar de la carrera de caballos más prestigiosa de Estados Unidos hoy. | Crédito: kentuckyderby.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Derby de Kentucky, la edición número 152 de la legendaria “Carrera de las Rosas”, que se lleva a cabo el sábado 2 de mayo y que es considerada como la primera joya de la Triple Corona de la hípica en los Estados Unidos. La carrera principal está programada para iniciar a las 6:57 p.m. ET en el histórico hipódromo de Churchill Downs en Louisville, Kentucky. La cita promete gran expectativa en Sudamérica, especialmente por la participación de los jinetes Junior Alvarado (Venezuela) y Héctor I. Berrios (Chile) con los caballos Chief Wallabee e Intrepido, respectivamente. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y la transmisión EN VIVO y GRATIS de la carrera de caballos por televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil? Aquí te contamos todos los detalles.

En la edición 2025 de la tradicional carrera de caballos, Sovereignty y el venezolano Junior Alvarado conquistaron el Kentucky Derby que tuvo a la lluvia como principal obstáculo, superando a sus competidores Journalism y Baeza para colgarse el arreglo de rosas en el círculo de ganadores en Churchill Downs. Para este año, Alvarado espera repetir el plato con su nuevo potro, pero tendrá a grandes rivales a superar como Renegade, Albus, Litmus Test, Right to Party, Commandment, entre otros. Con semejante cartel, se anticipa una gran asistencia en el hipódromo de Louisville para los “dos minutos más emocionantes del deporte”, donde la afición espera una de las veladas más emocionantes de la hípica.

¿A qué hora empieza el Derby de Kentucky 2026? Horarios en el mundo

La carrera final del Derby de Kentucky 2026 comienza a partir de las 6:57 pm ET (horario de Nueva York, Pensilvania y Florida).

En Estados Unidos

  • 6:57 p.m. hora del este
  • 5:57 p.m. hora central
  • 4:57 pm hora local
  • 3:57 pm hora del Pacífico

Otros países

  • 16:57 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras
  • 17:57 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 18:57 horas de Chile, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Bolivia
  • 19:57 horas de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil

¿Dónde ver GRATIS la carrera del Derby de Kentucky 2026?

La transmisión oficial del Derby de Kentucky 2026 estará a cargo de NBC en señal abierta y por streaming en Peacock.

Si deseas ver por Internet la competencia a través de la señal de NBC podrás hacerlo en cualquier plataforma que incluya la televisora, incluyendo DirecTV (con periodo de prueba gratuito de cinco días), Sling y Hulu + Live TV.

¿Qué canal transmite el Derby de Kentucky 2026 EN VIVO en Latinoamérica?

ESPN y Disney Plus Premium serán los encargados de televisar la carrera del Derby de Kentucky 2026 en los países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

¿Cuáles son los jinetes y los caballos que participarán en el Derby de Kentucky 2026?

PuestoCaballoJineteProbabilidades iniciales
1RenegadeIrad Ortiz Jr.4-1
2AlbusManny Franco30-1
3IntrepidoHector Isaac Berrios50-1
4Litmus TestMartin Garcia50-1
5Right to PartyChris ElliottSCR*
6CommandmentLuis Saez6-1
7Danon BourbonAtsuya Nishimura20-1
8So HappyMike Smith15-1
9The PumaJavier Castellano10-1
10Wonder Dean (JPN)Ryusei Sakai30-1
11IncrediboltJaime Torres20-1
12Chief WallabeeJunior Alvarado8-1
13Silent TacticCristian TorresSCR*
14PotenteJuan Hernandez20-1
15Emerging MarketFlavien Prat15-1
16PavlovianEdwin Maldonado30-1
17Six SpeedBrian Hernandez Jr.50-1
18Further AdoJohn Velazquez6-1
19Golden TempoJose Ortiz30-1
20FulleffortIrad Ortiz Jr.SCR*
21Great WhiteAlex Achard50-1
22OcelliJoe Ramos50-1
23RobustaCristian Torres50-1

* SCR (Scratch) indica que un caballo que estaba inscrito inicialmente para una carrera no competirá.

¿Quién es el favorito para ganar el Derby de Kentucky 2026?

El favorito para llevarse el Derby de Kentucky 2026 es Renegade (4-1), el ganador del Arkansas Derby, que quedó en el primer cajón tras el sorteo; sin embargo, esta posición no da un vencedor desde que Ferdinand lo logró en 1986. Los antecedentes históricos además le juegan en contra del ganador en Arkansas, ya que solo tres potros repitieron en Kentucky, el último siendo American Pharoah, que acabó con la sequía de la Triple Corona. So Happy (6-1), The Puma y Further Ado (ambos con 7-1) le siguen a Renegade como los caballos con más probabilidades de ganar en los momios.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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