El Derby de Kentucky, la edición número 152 de la legendaria “Carrera de las Rosas”, que se lleva a cabo el sábado 2 de mayo y que es considerada como la primera joya de la Triple Corona de la hípica en los Estados Unidos. La carrera principal está programada para iniciar a las 6:57 p.m. ET en el histórico hipódromo de Churchill Downs en Louisville, Kentucky. La cita promete gran expectativa en Sudamérica, especialmente por la participación de los jinetes Junior Alvarado (Venezuela) y Héctor I. Berrios (Chile) con los caballos Chief Wallabee e Intrepido, respectivamente. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y la transmisión EN VIVO y GRATIS de la carrera de caballos por televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil? Aquí te contamos todos los detalles.

En la edición 2025 de la tradicional carrera de caballos, Sovereignty y el venezolano Junior Alvarado conquistaron el Kentucky Derby que tuvo a la lluvia como principal obstáculo, superando a sus competidores Journalism y Baeza para colgarse el arreglo de rosas en el círculo de ganadores en Churchill Downs. Para este año, Alvarado espera repetir el plato con su nuevo potro, pero tendrá a grandes rivales a superar como Renegade, Albus, Litmus Test, Right to Party, Commandment, entre otros. Con semejante cartel, se anticipa una gran asistencia en el hipódromo de Louisville para los “dos minutos más emocionantes del deporte”, donde la afición espera una de las veladas más emocionantes de la hípica.

¿A qué hora empieza el Derby de Kentucky 2026? Horarios en el mundo

La carrera final del Derby de Kentucky 2026 comienza a partir de las 6:57 pm ET (horario de Nueva York, Pensilvania y Florida).

En Estados Unidos

6:57 p.m. hora del este

5:57 p.m. hora central

4:57 pm hora local

3:57 pm hora del Pacífico

Otros países

16:57 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

17:57 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

18:57 horas de Chile, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Bolivia

19:57 horas de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil

¿Dónde ver GRATIS la carrera del Derby de Kentucky 2026?

La transmisión oficial del Derby de Kentucky 2026 estará a cargo de NBC en señal abierta y por streaming en Peacock.

Si deseas ver por Internet la competencia a través de la señal de NBC podrás hacerlo en cualquier plataforma que incluya la televisora, incluyendo DirecTV (con periodo de prueba gratuito de cinco días), Sling y Hulu + Live TV.

¿Qué canal transmite el Derby de Kentucky 2026 EN VIVO en Latinoamérica?

ESPN y Disney Plus Premium serán los encargados de televisar la carrera del Derby de Kentucky 2026 en los países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

¿Cuáles son los jinetes y los caballos que participarán en el Derby de Kentucky 2026?

Puesto Caballo Jinete Probabilidades iniciales 1 Renegade Irad Ortiz Jr. 4-1 2 Albus Manny Franco 30-1 3 Intrepido Hector Isaac Berrios 50-1 4 Litmus Test Martin Garcia 50-1 5 Right to Party Chris Elliott SCR* 6 Commandment Luis Saez 6-1 7 Danon Bourbon Atsuya Nishimura 20-1 8 So Happy Mike Smith 15-1 9 The Puma Javier Castellano 10-1 10 Wonder Dean (JPN) Ryusei Sakai 30-1 11 Incredibolt Jaime Torres 20-1 12 Chief Wallabee Junior Alvarado 8-1 13 Silent Tactic Cristian Torres SCR* 14 Potente Juan Hernandez 20-1 15 Emerging Market Flavien Prat 15-1 16 Pavlovian Edwin Maldonado 30-1 17 Six Speed Brian Hernandez Jr. 50-1 18 Further Ado John Velazquez 6-1 19 Golden Tempo Jose Ortiz 30-1 20 Fulleffort Irad Ortiz Jr. SCR* 21 Great White Alex Achard 50-1 22 Ocelli Joe Ramos 50-1 23 Robusta Cristian Torres 50-1

* SCR (Scratch) indica que un caballo que estaba inscrito inicialmente para una carrera no competirá.

¿Quién es el favorito para ganar el Derby de Kentucky 2026?

El favorito para llevarse el Derby de Kentucky 2026 es Renegade (4-1), el ganador del Arkansas Derby, que quedó en el primer cajón tras el sorteo; sin embargo, esta posición no da un vencedor desde que Ferdinand lo logró en 1986. Los antecedentes históricos además le juegan en contra del ganador en Arkansas, ya que solo tres potros repitieron en Kentucky, el último siendo American Pharoah, que acabó con la sequía de la Triple Corona. So Happy (6-1), The Puma y Further Ado (ambos con 7-1) le siguen a Renegade como los caballos con más probabilidades de ganar en los momios.