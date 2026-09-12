El Gran Premio de España 2026 marcará un hito para la Fórmula 1: el nuevo circuito de Madring hará su estreno oficial este fin de semana como sede de la fecha 14 del Mundial. La expectativa es máxima ante la primera carrera en este trazado urbano de Madrid, donde pilotos y equipos afrontarán un desafío inédito en plena lucha por el campeonato. Revisa a qué hora empieza la carrera, dónde ver la F1 EN VIVO y qué canales transmiten el GP de España por TV y streaming online en México, Estados Unidos, España, Argentina y el resto de Latinoamérica, con opciones como F1 TV y las señales disponibles en cada país.

¿Dónde ver el GP España EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

País o región TV / señal lineal Streaming online España Telecinco

en abierto; DAZN F1 y operadores con su señal DAZN

; Mediaset Infinity Perú ESPN Disney+ Premium

; F1 TV Colombia ESPN Disney+ Premium

; F1 TV Ecuador ESPN Disney+ Premium

; F1 TV Panamá ESPN Disney+ Premium

; F1 TV México Sky Sports en los sistemas Sky e Izzi F1 TV

; Izzi Go, según plan contratado Argentina Fox Sports Argentina Disney+ Premium

; F1 TV Chile ESPN Disney+ Premium

; F1 TV Uruguay ESPN Disney+ Premium

; F1 TV Paraguay ESPN Disney+ Premium

; F1 TV Bolivia ESPN Disney+ Premium

; F1 TV Venezuela ESPN Disney+ Premium

; F1 TV Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Belice ESPN Disney+ Premium

; F1 TV Puerto Rico y República Dominicana ESPN Disney+ Premium

; F1 TV Estados Unidos — Apple TV Reino Unido e Irlanda Sky Sports F1; Sky Sports Main Event Sky Go; Sky Sports app Brasil TV Globo sportv3 / plataformas asociadas Francia Canal+ Canal+ online Alemania Sky Sport / Sky Deutschland Sky Go Italia Sky Sport F1 NOW / Sky Go Países Bajos Viaplay Viaplay África subsahariana SuperSport SuperSport app / DStv Stream

Para la audiencia de España, esta es una edición especialmente accesible: la carrera de las 15:00 se verá gratis por Telecinco y también en DAZN, que abrirá su señal para el GP de Madrid sin necesidad de contratar un plan de pago; bastará crear una cuenta. Mediaset Infinity será la alternativa online asociada a Telecinco.

En Perú y buena parte de Sudamérica, la referencia es ESPN dentro de Disney+ Premium, con inicio a las 08:00 a. m. en Perú. El mismo horario aplica para Colombia, Ecuador y Panamá; en Bolivia y Venezuela será a las 09:00, mientras que Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay conectarán a las 10:00. F1 TV funciona como alternativa oficial de streaming en los territorios donde esté habilitada.

En México, la carrera arranca a las 07:00 a. m. y se podrá seguir por F1 TV o mediante la señal de Sky Sports para abonados de Sky e Izzi; Izzi Go puede permitir la visualización online según el paquete contratado.

¿A qué hora ver la carrera del GP de España 2026 EN VIVO HOY 13 de septiembre?

La carrera del GP de España 2026 de Fórmula 1 se disputa este domingo 13 de septiembre, a las 15:00 en España (hora peninsular), en el nuevo circuito Madring de Madrid. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá comienza a las 08:00 a. m.; en México, a las 07:00 a. m.; y en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, a las 10:00 a. m.

País o región Hora de la carrera España 15:00 Perú 08:00 Colombia 08:00 Ecuador 08:00 Panamá 08:00 México 07:00 Argentina 10:00 Chile 10:00 Uruguay 10:00 Paraguay 10:00 Bolivia 09:00 Venezuela 09:00 Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Belice 07:00 Puerto Rico y República Dominicana 09:00 Estados Unidos 09:00 ET / 06:00 PT Reino Unido e Irlanda 14:00 BST Brasil 10:00 BRT Francia 15:00 Alemania 15:00 Italia 15:00 Países Bajos 15:00 África subsahariana Variable según país