El Mundial de Fórmula 1 afronta su 16ª cita este domingo 7 de septiembre en el Autódromo Nazionale di Monza: 53 vueltas y 306,72 km en la histórica “catedral de la velocidad” a las afueras de Milán. En un escenario talismán del calendario, la parrilla se alista para un ejercicio de mínima carga aerodinámica y máxima eficiencia en recta. ¿Quieres ver la carrera en vivo y en directo? A continuación, los canales, plataformas y horarios por país para seguir íntegra la acción del Gran Premio de Italia 2025.
McLaren llega como referencia reciente en ritmo de carrera, con Norris y Piastri en plena forma, mientras que Ferrari busca reacción delante de su público con un monoplaza competitivo en recta y posibles guiños especiales de imagen. Mercedes aparece como alternativa con buen paso por curva rápida, y Red Bull necesita maximizar puntos en un trazado históricamente favorable si recupera eficiencia a una sola vuelta.
¿Quién es el favorito para ganar el Gran Premio de Italia 2025?
- Ganador (bandera a cuadros): Oscar Piastri y Lando Norris parten como los más fuertes; los libros sitúan a McLaren al frente en ritmo a una vuelta y en tanda larga, con Piastri ligeramente por delante para la victoria.
- Podio probable: Max Verstappen mantiene opciones sólidas de cajón por eficiencia en baja carga; Ferrari empuja en casa con Charles Leclerc como candidato a podio, y George Russell aparece en quinielas por consistencia de Mercedes.
- Outsiders a vigilar: Lewis Hamilton podría colarse al top 3 si Ferrari convierte apoyo local y configuración de baja carga en vuelta limpia; escenarios con coche de seguridad abren ventana a sorprendentes podios de segundo coche de Mercedes o de Ferrari.
¿Dónde ver carrera del GP de Italia EN VIVO EN DIRECTO por la Fórmula Uno 2025?
La carrera del GP de Italia 2025 puede verse EN VIVO y EN DIRECTO en diversos canales y servicios streaming habituales de F1 según país o región. Estos son los principales operadores oficiales:
- España: F1 TV Pro, DAZN F1 y Movistar F1
- Reino Unido e Irlanda: F1 TV Pro, Sky Sports F1 y Channel 4
- Italia: F1 TV Pro, Sky Italia (Sky Sport F1) y TV8
- Francia: F1 TV Pro y Canal+
- Alemania: F1 TV Pro, Sky Deutschland y RTL
- Estados Unidos: F1 TV Pro, ESPN/ESPN2 y ESPN Deportes; opciones de streaming con Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV
- Canadá: F1 TV Pro, TSN (inglés) y RDS/RDS 2 (francés)
- Japón: F1 TV Pro, DAZN y Fuji TV
- Argentina, Chile, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica: F1 TV Pro, ESPN y Disney Plus Premium
- México: F1 TV Pro y FOX Sports Premium
¿A qué hora empieza la carrera del Gran Premio de Italia 2025?
Estos son los horarios para seguir la carrera del GP de Italia 2025 este domingo 7 de abril desde el Autódromo Nazionale di Monza en Milán.
- 07:00 horas de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica
- 08:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 09:00 horas de Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela
- 10:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 14:00 horas de Irlanda y Reino Unido
- 15:00 horas de Alemania, España, Italia y Francia
En Estados Unidos
- 9 am ET
- 8 am CT
- 7 am MT
- 6 am PT
- Fecha: viernes 5 a domingo 7 de septiembre de 2025.
- Hora de la carrera: 15:00 CEST (14:00 BST, 9 am ET, 6 am PT, 22:00 JST).
- Canal/TV por país: España (DAZN F1); Reino Unido/Irlanda (Sky Sports F1, resúmenes en Channel 4); Italia (Sky Sport F1/TV8); Francia (Canal+); Alemania (Sky DE). Alternativa global: F1 TV Pro donde esté disponible.
- Streaming: DAZN (España), NOW/Sky Go (UK), Sky Go (IT/DE/FR según suscripción), ESPN App/ESPN+ en EE. UU., F1 TV Pro en países habilitados.
- Circuito: Autodromo Nazionale di Monza (Monza, Italia).
- Longitud: 5.793 km.
- Vueltas: 53.
- Distancia total: 306.72 km.
- Récord de vuelta: 1:21.046 (2004).
- Compounds Pirelli: C3 (duro), C4 (medio), C5 (blando).
- Formato del fin de semana: FP1 y FP2 viernes; FP3 y clasificación sábado (16:00 locales); carrera domingo (15:00 locales).
- Ganador 2024: Charles Leclerc