MILÁN (ITALIA). El Gran Premio de Italia se celebra este domingo 7 de septiembre en el Autódromo Nazionale di Monza por la fecha 16 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno 2025. Composición de Noé Yactayo con Foto de la agencia AFP
MILÁN (ITALIA). El Gran Premio de Italia se celebra este domingo 7 de septiembre en el Autódromo Nazionale di Monza por la fecha 16 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno 2025. Composición de Noé Yactayo con Foto de la agencia AFP
/ Agencia AFP
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El Mundial de Fórmula 1 afronta su 16ª cita este domingo 7 de septiembre en el Autódromo Nazionale di Monza: 53 vueltas y 306,72 km en la histórica “catedral de la velocidad” a las afueras de Milán. En un escenario talismán del calendario, la parrilla se alista para un ejercicio de mínima carga aerodinámica y máxima eficiencia en recta. ¿Quieres ver la carrera en vivo y en directo? A continuación, los canales, plataformas y horarios por país para seguir íntegra la acción del Gran Premio de Italia 2025.

McLaren llega como referencia reciente en ritmo de carrera, con Norris y Piastri en plena forma, mientras que Ferrari busca reacción delante de su público con un monoplaza competitivo en recta y posibles guiños especiales de imagen. Mercedes aparece como alternativa con buen paso por curva rápida, y Red Bull necesita maximizar puntos en un trazado históricamente favorable si recupera eficiencia a una sola vuelta.

¿Quién es el favorito para ganar el Gran Premio de Italia 2025?

  • Ganador (bandera a cuadros): Oscar Piastri y Lando Norris parten como los más fuertes; los libros sitúan a McLaren al frente en ritmo a una vuelta y en tanda larga, con Piastri ligeramente por delante para la victoria.
  • Podio probable: Max Verstappen mantiene opciones sólidas de cajón por eficiencia en baja carga; Ferrari empuja en casa con Charles Leclerc como candidato a podio, y George Russell aparece en quinielas por consistencia de Mercedes.
  • Outsiders a vigilar: Lewis Hamilton podría colarse al top 3 si Ferrari convierte apoyo local y configuración de baja carga en vuelta limpia; escenarios con coche de seguridad abren ventana a sorprendentes podios de segundo coche de Mercedes o de Ferrari.

¿Dónde ver carrera del GP de Italia EN VIVO EN DIRECTO por la Fórmula Uno 2025?

La carrera del GP de Italia 2025 puede verse EN VIVO y EN DIRECTO en diversos canales y servicios streaming habituales de F1 según país o región. Estos son los principales operadores oficiales:

  • España: F1 TV Pro, DAZN F1 y Movistar F1
  • Reino Unido e Irlanda: F1 TV Pro, Sky Sports F1 y Channel 4
  • Italia: F1 TV Pro, Sky Italia (Sky Sport F1) y TV8
  • Francia: F1 TV Pro y Canal+
  • Alemania: F1 TV Pro, Sky Deutschland y RTL
  • Estados Unidos: F1 TV Pro, ESPN/ESPN2 y ESPN Deportes; opciones de streaming con Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV
  • Canadá: F1 TV Pro, TSN (inglés) y RDS/RDS 2 (francés)
  • Japón: F1 TV Pro, DAZN y Fuji TV
  • Argentina, Chile, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica: F1 TV Pro, ESPN y Disney Plus Premium
  • México: F1 TV Pro y FOX Sports Premium

¿A qué hora empieza la carrera del Gran Premio de Italia 2025?

Estos son los horarios para seguir la carrera del GP de Italia 2025 este domingo 7 de abril desde el Autódromo Nazionale di Monza en Milán.

  • 07:00 horas de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica
  • 08:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 09:00 horas de Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela
  • 10:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 14:00 horas de Irlanda y Reino Unido
  • 15:00 horas de Alemania, España, Italia y Francia

En Estados Unidos

  • 9 am ET
  • 8 am CT
  • 7 am MT
  • 6 am PT

Todo sobre el GP de Italia 2025: fecha, horario, TV y dónde ver la carrera de Fórmula 1

  • Fecha: viernes 5 a domingo 7 de septiembre de 2025.
  • Hora de la carrera: 15:00 CEST (14:00 BST, 9 am ET, 6 am PT, 22:00 JST).
  • Canal/TV por país: España (DAZN F1); Reino Unido/Irlanda (Sky Sports F1, resúmenes en Channel 4); Italia (Sky Sport F1/TV8); Francia (Canal+); Alemania (Sky DE). Alternativa global: F1 TV Pro donde esté disponible.
  • Streaming: DAZN (España), NOW/Sky Go (UK), Sky Go (IT/DE/FR según suscripción), ESPN App/ESPN+ en EE. UU., F1 TV Pro en países habilitados.
  • Circuito: Autodromo Nazionale di Monza (Monza, Italia).
  • Longitud: 5.793 km.
  • Vueltas: 53.
  • Distancia total: 306.72 km.
  • Récord de vuelta: 1:21.046 (2004).
  • Compounds Pirelli: C3 (duro), C4 (medio), C5 (blando).
  • Formato del fin de semana: FP1 y FP2 viernes; FP3 y clasificación sábado (16:00 locales); carrera domingo (15:00 locales).
  • Ganador 2024: Charles Leclerc
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC