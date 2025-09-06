El Mundial de Fórmula 1 afronta su 16ª cita este domingo 7 de septiembre en el Autódromo Nazionale di Monza: 53 vueltas y 306,72 km en la histórica “catedral de la velocidad” a las afueras de Milán. En un escenario talismán del calendario, la parrilla se alista para un ejercicio de mínima carga aerodinámica y máxima eficiencia en recta. ¿Quieres ver la carrera en vivo y en directo? A continuación, los canales, plataformas y horarios por país para seguir íntegra la acción del Gran Premio de Italia 2025.

McLaren llega como referencia reciente en ritmo de carrera, con Norris y Piastri en plena forma, mientras que Ferrari busca reacción delante de su público con un monoplaza competitivo en recta y posibles guiños especiales de imagen. Mercedes aparece como alternativa con buen paso por curva rápida, y Red Bull necesita maximizar puntos en un trazado históricamente favorable si recupera eficiencia a una sola vuelta.

¿Quién es el favorito para ganar el Gran Premio de Italia 2025?

Ganador (bandera a cuadros) : Oscar Piastri y Lando Norris parten como los más fuertes; los libros sitúan a McLaren al frente en ritmo a una vuelta y en tanda larga, con Piastri ligeramente por delante para la victoria.

: Oscar Piastri y Lando Norris parten como los más fuertes; los libros sitúan a McLaren al frente en ritmo a una vuelta y en tanda larga, con Piastri ligeramente por delante para la victoria. Podio probable : Max Verstappen mantiene opciones sólidas de cajón por eficiencia en baja carga; Ferrari empuja en casa con Charles Leclerc como candidato a podio, y George Russell aparece en quinielas por consistencia de Mercedes.

: Max Verstappen mantiene opciones sólidas de cajón por eficiencia en baja carga; Ferrari empuja en casa con Charles Leclerc como candidato a podio, y George Russell aparece en quinielas por consistencia de Mercedes. Outsiders a vigilar: Lewis Hamilton podría colarse al top 3 si Ferrari convierte apoyo local y configuración de baja carga en vuelta limpia; escenarios con coche de seguridad abren ventana a sorprendentes podios de segundo coche de Mercedes o de Ferrari.

¿Dónde ver carrera del GP de Italia EN VIVO EN DIRECTO por la Fórmula Uno 2025?

La carrera del GP de Italia 2025 puede verse EN VIVO y EN DIRECTO en diversos canales y servicios streaming habituales de F1 según país o región. Estos son los principales operadores oficiales:

España : F1 TV Pro, DAZN F1 y Movistar F1

: F1 TV Pro, DAZN F1 y Movistar F1 Reino Unido e Irlanda : F1 TV Pro, Sky Sports F1 y Channel 4

: F1 TV Pro, Sky Sports F1 y Channel 4 Italia : F1 TV Pro, Sky Italia (Sky Sport F1) y TV8

: F1 TV Pro, Sky Italia (Sky Sport F1) y TV8 Francia : F1 TV Pro y Canal+

: F1 TV Pro y Canal+ Alemania : F1 TV Pro, Sky Deutschland y RTL

: F1 TV Pro, Sky Deutschland y RTL Estados Unidos : F1 TV Pro, ESPN/ESPN2 y ESPN Deportes; opciones de streaming con Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV

: F1 TV Pro, ESPN/ESPN2 y ESPN Deportes; opciones de streaming con Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV Canadá : F1 TV Pro, TSN (inglés) y RDS/RDS 2 (francés)

: F1 TV Pro, TSN (inglés) y RDS/RDS 2 (francés) Japón : F1 TV Pro, DAZN y Fuji TV

: F1 TV Pro, DAZN y Fuji TV Argentina, Chile, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica : F1 TV Pro, ESPN y Disney Plus Premium

: F1 TV Pro, ESPN y Disney Plus Premium México: F1 TV Pro y FOX Sports Premium

¿A qué hora empieza la carrera del Gran Premio de Italia 2025?

Estos son los horarios para seguir la carrera del GP de Italia 2025 este domingo 7 de abril desde el Autódromo Nazionale di Monza en Milán.

07:00 horas de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

08:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

09:00 horas de Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela

10:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

14:00 horas de Irlanda y Reino Unido

15:00 horas de Alemania, España, Italia y Francia

En Estados Unidos

9 am ET

8 am CT

7 am MT

6 am PT

Todo sobre el GP de Italia 2025: fecha, horario, TV y dónde ver la carrera de Fórmula 1

Fecha : viernes 5 a domingo 7 de septiembre de 2025.

: viernes 5 a domingo 7 de septiembre de 2025. Hora de la carrera : 15:00 CEST (14:00 BST, 9 am ET, 6 am PT, 22:00 JST).

: 15:00 CEST (14:00 BST, 9 am ET, 6 am PT, 22:00 JST). Canal/TV por país : España (DAZN F1); Reino Unido/Irlanda (Sky Sports F1, resúmenes en Channel 4); Italia (Sky Sport F1/TV8); Francia (Canal+); Alemania (Sky DE). Alternativa global: F1 TV Pro donde esté disponible.

: España (DAZN F1); Reino Unido/Irlanda (Sky Sports F1, resúmenes en Channel 4); Italia (Sky Sport F1/TV8); Francia (Canal+); Alemania (Sky DE). Alternativa global: F1 TV Pro donde esté disponible. Streaming : DAZN (España), NOW/Sky Go (UK), Sky Go (IT/DE/FR según suscripción), ESPN App/ESPN+ en EE. UU., F1 TV Pro en países habilitados.

: DAZN (España), NOW/Sky Go (UK), Sky Go (IT/DE/FR según suscripción), ESPN App/ESPN+ en EE. UU., F1 TV Pro en países habilitados. Circuito : Autodromo Nazionale di Monza (Monza, Italia).

: Autodromo Nazionale di Monza (Monza, Italia). Longitud : 5.793 km.

: 5.793 km. Vueltas : 53.

: 53. Distancia total : 306.72 km.

: 306.72 km. Récord de vuelta : 1:21.046 (2004).

: 1:21.046 (2004). Compounds Pirelli : C3 (duro), C4 (medio), C5 (blando).

: C3 (duro), C4 (medio), C5 (blando). Formato del fin de semana: FP1 y FP2 viernes; FP3 y clasificación sábado (16:00 locales); carrera domingo (15:00 locales).

FP1 y FP2 viernes; FP3 y clasificación sábado (16:00 locales); carrera domingo (15:00 locales). Ganador 2024: Charles Leclerc