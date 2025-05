La sexta carrera en el calendario del Mundial de la Fórmula Uno será el GP de Miami 2025 que se celebrará este domingo 4 de mayo, a partir de las 4 pm ET de Florida (1 pm PT de California) , en la pista del Autódromo Internacional de Miami, un circuito de 19 curvas y 3.4 millas. ¿Quieres saber como ver la competencia en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? Aquí te diremos todos los canales de TV y servicios streaming que debes sintonizar, según la región donde te encuentres.

El circuito también será la segunda carrera de la temporada en el formato sprint. En ese sentido, los pilotos de cada escudería buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mejorar su performance en la clasificación de la F1.

¿Dónde ver carrera del GP de Miami 2025 EN VIVO por TV y Streaming en USA?

Si te encuentras en los Estados Unidos, podrás seguir las 57 vueltas del Gran Premio de Miami EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 2:30 pm ET en ESPN Plus, ABC Network y Disney Plus en idiomas inglés. ¿Hablas español? La cobertura de la carrera podrás verla en ese idioma con los comentarios de José Antonio Cortez y Katia Castorena a través de ESPN Deportes, ESPN Plus y ESPN 3.

Otra opción para ver el GP de Miami en los Estados Unidos es con el servicio streaming de F1 TV Pro ($10.99 al mes, $84.99 al año; con prueba gratuita de 7 días) y F1 TV Premium ($16.99 al mes, $129.99 al año; con prueba gratuita de 7 días).

El piloto australiano Oscar Piastri, de la escudería McLaren, es el favorito para ganar el GP de Miami 2025 tras acumular tres victorias en la actual temporada de la Fórmula 1. Sin embargo, Norris, Verstappen, Russel, Leclerc y Hamilton prometen ofrecer una dura pelea por llevarse la bandera a cuadros.

Transmisión del GP de Miami 2025 en Estados Unidos:

ESPN Plus

ESPN Deportes

ESPN 3

Disney Plus

ABC Network

F1 TV Pro

F1 TV PRemium

¿A qué hora ver el Gran Premio de Miami 2025? Horarios de Estados Unidos

Viernes 2 de mayo

Libres 1 : 12:30 pm ET | 11:30 am CT | 10:30 am MT | 9:30 am PT

: 12:30 pm ET | 11:30 am CT | 10:30 am MT | 9:30 am PT Clasificación esprint: 4:30 pm ET | 3:30 pm CT | 2:30 pm MT | 1:30 pm PT

Sábado 3 de mayo

Esprint : 12 pm ET | 11 am CT | 10 am MT | 9 am PT

: 12 pm ET | 11 am CT | 10 am MT | 9 am PT Clasificación: 4 pm ET | 3 pm CT | 2 pm MT | 1 pm PT

Domingo 4 de mayo

Carrera del GP de Miami: 4 pm ET | 3 pm CT | 2 pm MT | 1 pm PT

¿Cuándo y dónde es la carrera del GP de Miami 2025?

Carrera: Gran Premio de Miami 2025

Fecha: Jornada 6 de la Fórmula Uno 2025

Sprint: Jornada 2 en ese formato

Circuito: Autódromo Internacional de Miami

Lugar: Miami, Florida (Estados Unidos)

Ubicación: Hard Rock Stadium

Dirección: Miami Gardens, FL 33056, Estados Unidos

Vueltas: 57

Longitud del circuito: 5.412 km

Curvas: 19

Zonas DRS: 3

Distancia total: 308.484 km

Elevación promedio: 3.53 metros

Velocidad máxima estimada: 349.3 km/h

Neumáticos disponibles: C3 (Duros), C4 (Medios), C5 (Blandos)

Clasificación actual de la Fórmula Uno 2025

1. Oscar Piastri (99 puntos)

2. Lando Norris (89 puntos)

3. Max Verstappen (87 puntos)

4. George Russell (73 puntos)

5. Charles Leclerc (47 puntos)

6. Kimi Antonelli (38 puntos)

7. Lewis Hamilton (31 puntos)

8. Alexander Albon (20 puntos)

9. Esteban Ocón (14 puntos)

10. Lance Stroll (10 puntos)

11. Pierre Gasly (6 puntos)

12. Nico Hulkenberg (6 puntos)

13. Oliver Bearman (6 puntos)

14. Isack Hadjar (5 puntos)

15. Carlos Sainz (5 puntos)

16. Yuki Tsunoda (5 puntos)

17. Fernando Alonso (0 puntos)

18. Liam Lawson (0 puntos)

19. Jack Doohan (0 puntos)

20. Gabriel Bortoleto (0 puntos)