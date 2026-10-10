Varios pilotos de la Fórmula 1 tienen una cita con la historia este domingo 11 de octubre. Y es que se realizará la carrera del GP de Singapur 2026. Te estoy hablando de un evento deportivo con muchas emociones. Por lo tanto, si quieres saber a qué hora iniciará y dónde se podrá ver la competición de F1, lee esta nota por completo.

Antes de informarte lo prometido, te comento que la carrera del GP de Singapur 2026 se llevará a cabo en el Circuito Urbano Marina Bay, que es uno de los trazados más exigentes de la Fórmula 1. Desde 2023, el circuito cuenta con 19 curvas.

La carrera del GP de Singapur 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP) / LILLIAN SUWANRUMPHA

Horarios y cronograma completo del GP de Singapur 2026

Prácticas libres 1 (viernes 9 de octubre): 4:30 am en Estados Unidos (ET), 2:30 am en CDMX y 10:30 am en España

Clasificación sprint (viernes 9 de octubre): 8:30 am en Estados Unidos (ET), 6:30 am en CDMX y 14:30 pm en España

Carrera Sprint (sábado 10 de octubre): 5:00 am en Estados Unidos (ET), 3:00 am en CDMX y 11:00 am en España

Clasificación (sábado 10 de octubre): 9:00 am en Estados Unidos (ET), 7:00 am en CDMX y 3:00 pm en España

Carrera (domingo 11 de octubre): 8:00 am en Estados Unidos (ET), 6:00 am en CDMX y 2:00 pm en España

¿Qué canal transmite carrera del GP de Singapur 2026 EN VIVO?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Singapur 2026 EN VIVO, puedes hacerlo a través de ESPN. Si estás en México, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de FOX Sports México. En Argentina, en cambio, tienes 3 opciones: STAR Action, ESPN y FOX Argentina. En España, por otro lado, tienes la posibilidad de disfrutar la competición a través de DAZN F1.

Por último, ten en cuenta que también será posible ver la carrera del GP de Singapur 2026 a través del servicio oficial de la F1. Estoy hablando de F1TV Pro. El detalle es que está disponible en Estados Unidos y en México, pero no en España.