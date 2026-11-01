La emoción de la Fórmula 1 regresa a la Ciudad de México con un fin de semana decisivo. El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario de la carrera de este domingo 1 de noviembre, congregando a miles de fanáticos que llenarán las gradas del mítico Foro Sol para alentar a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien buscará subir al podio en casa y sumar sus primeros puntos del año ante su gente.

Más allá del fervor local, la atención principal estará sobre Kimi Antonelli. Al volante de Mercedes, el joven piloto italiano llega con la oportunidad histórica de consagrarse como el campeón del mundo más joven de la F1, hazaña con la que despojaría a Sebastian Vettel de una marca que ostenta desde 2010.

CIUDAD DE MÉXICO (CDMX), MÉXICO (1/11/2026). Horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO el Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de México 2026?

La transmisión EN VIVO del Gran Premio de México en territorio mexicano estará disponible por señal abierta vía Canal 5. También puedes seguirlo por Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro.

En Estados Unidos, la emoción de la competencia será por ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y a través de la plataforma oficial F1 TV Pro.

México: Canal 5, Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro.

España: DAZN F1

Argentina: FOX Sports, ESPN y Disney Plus

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: ESPN vía Disney Plus+

Venezuela y Bolivia: ESPN vía Disney Plus

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN vía Disney+

Costa Rica, Guatemala y El Salvador: ESPN vía Disney+

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y a través de la plataforma oficial F1 TV Pro.

¿A qué hora empieza el Gran Premio de México 2026?

Los horarios del Gran Premio de México 2026. La carrera (de 56 vueltas) se realizará en los siguientes:

País Hora de la carrera México (CDMX) 14:00 horas Costa Rica 14:00 horas Guatemala 14:00 horas El Salvador 14:00 horas Perú 15:00 horas Colombia 15:00 horas Ecuador 15:00 horas Panamá 15:00 horas Venezuela 16:00 horas Rep. Dominicana 16:00 horas Bolivia 16:00 horas Argentina 17:00 horas Chile 17:00 horas Uruguay 17:00 horas Paraguay 17:00 horas Brasil 17:00 horas España 21:00 horas Estados Unidos (ET) 15:00 ET (3:00 PM) Estados Unidos (CT) 14:00 ET (2:00 PM) Estados Unidos (MT) 13:00 ET (1:00 PM) Estados Unidos (PT) 12:00 ET (12:00 PM)