Canales de TV para ver EN VIVO el Gran Premio de México que se realizará hoy domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Canales de TV para ver EN VIVO el Gran Premio de México que se realizará hoy domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Jesús Yupanqui
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La emoción de la Fórmula 1 regresa a la Ciudad de México con un fin de semana decisivo. El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario de la carrera de este domingo 1 de noviembre, congregando a miles de fanáticos que llenarán las gradas del mítico Foro Sol para alentar a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien buscará subir al podio en casa y sumar sus primeros puntos del año ante su gente.

Más allá del fervor local, la atención principal estará sobre Kimi Antonelli. Al volante de Mercedes, el joven piloto italiano llega con la oportunidad histórica de consagrarse como el campeón del mundo más joven de la F1, hazaña con la que despojaría a Sebastian Vettel de una marca que ostenta desde 2010.

CIUDAD DE MÉXICO (CDMX), MÉXICO (1/11/2026). Horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO el Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
CIUDAD DE MÉXICO (CDMX), MÉXICO (1/11/2026). Horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO el Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de México 2026?

La transmisión EN VIVO del Gran Premio de México en territorio mexicano estará disponible por señal abierta vía Canal 5. También puedes seguirlo por Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro.

En Estados Unidos, la emoción de la competencia será por ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y a través de la plataforma oficial F1 TV Pro.

  • México: Canal 5, Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro.
  • España: DAZN F1
  • Argentina: FOX Sports, ESPN y Disney Plus
  • Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: ESPN vía Disney Plus+
  • Venezuela y Bolivia: ESPN vía Disney Plus
  • Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN vía Disney+
  • Costa Rica, Guatemala y El Salvador: ESPN vía Disney+
  • Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y a través de la plataforma oficial F1 TV Pro.

¿A qué hora empieza el Gran Premio de México 2026?

Los horarios del Gran Premio de México 2026. La carrera (de 56 vueltas) se realizará en los siguientes:

PaísHora de la carrera
México (CDMX)14:00 horas
Costa Rica14:00 horas
Guatemala14:00 horas
El Salvador14:00 horas
Perú15:00 horas
Colombia15:00 horas
Ecuador15:00 horas
Panamá15:00 horas
Venezuela16:00 horas
Rep. Dominicana16:00 horas
Bolivia16:00 horas
Argentina17:00 horas
Chile17:00 horas
Uruguay17:00 horas
Paraguay17:00 horas
Brasil17:00 horas
España21:00 horas
Estados Unidos (ET)15:00 ET (3:00 PM)
Estados Unidos (CT)14:00 ET (2:00 PM)
Estados Unidos (MT)13:00 ET (1:00 PM)
Estados Unidos (PT)12:00 ET (12:00 PM)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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