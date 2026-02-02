El Estadio Nacional ‘Chelato Uclés’ será el escenario del CD Olimpia vs. Club América por la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2026. ¿Cuándo se disputará el partido? Pues este martes 3 de febrero. Dicho ello, entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés. Aprovecha la oportunidad.
Si en caso te preguntas cómo llegan ambos equipos al enfrentamiento, pues te digo que el conjunto hondureño afrontará el compromiso tras haber empatado 2-2 con Juticalpa por el Clausura de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras. El conjunto mexicano, por otro lado, viene de ganar 2-0 al Necaxa por el Clausura de la Liga MX, razón por la cual ahora buscará una nueva victoria que alegre a su hinchada.
¿A qué hora ver EN VIVO el CD Olimpia vs. Club América en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego CD Olimpia vs. Club América por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 este martes 3 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 8:00 pm
- Puerto Rico: 10:00 pm
- Costa Rica: 8:00 pm
- República Dominicana: 10:00 pm
- El Salvador: 8:00 pm
- Guatemala: 8:00 pm
- Honduras: 8:00 pm
- Nicaragua: 8:00 pm
- Panamá: 9:00 pm
- Argentina: 11:00 pm
- Brasil (Brasilia): 11:00 pm
- Uruguay: 11:00 pm
- Chile (Santiago): 11:00 pm
- Paraguay: 11:00 pm
- Bolivia: 10:00 pm
- Venezuela: 10:00 pm
- Ecuador: 9:00 pm
- Perú: 9:00 pm
- Colombia: 9:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el CD Olimpia vs. Club América?
Este martes 3 de febrero se podrá ver el CD Olimpia vs. Club América por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, FOX One
- México: Fox One, TUDN USA, ViX Premium
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Honduras: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN2 Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Panamá: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte