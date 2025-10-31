La Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX presenta el emocionante Clásico Regio, con CF Monterrey recibiendo a Tigres UANL este sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio BBVA, en un duelo que es clave para definir al puntero del campeonato mexicano. Con la fase regular acercándose a su fin, cada punto en disputa en la “Sultana del Norte” tiene un valor inmenso para las posiciones finales de la tabla.

Ambos equipos llegan a este clásico con serias aspiraciones de liderato. El Club Tigres se posiciona actualmente en el segundo lugar de la tabla de la Liga MX con 32 puntos, a la caza del Toluca, gracias a una racha positiva que incluye una victoria 2-0 sobre Tijuana en la Jornada 15. Por su parte, Rayados ocupan el quinto lugar con 30 puntos, por lo que una victoria en casa es fundamental para escalar posiciones y mantenerse como un firme aspirante al liderato de la competencia.

La intensa rivalidad regional añade un elemento extra de drama, pues además de la gloria del Clásico Regio, el resultado podría definir la siembra directa a la ‘Fiesta Grande’ y los equipos que disputarán el Play-In. A continuación, te compartimos dónde ver CF Monterrey - Tigres UANL en vivo por señal abierta, con los horarios y canales TV actualizados.

CF Monterrey se ubica en el quinto puesto de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 30 unidades. | Crédito: Rayados / Facebook

¿A qué hora ver CF Monterrey — Tigres UANL EN VIVO desde USA?

Para ver la transmisión del juego CF Monterrey vs. Tigres UANL EN VIVO desde los Estados Unidos, será a partir de las 9:05 p.m. ET o 6:05 p.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 9:05 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:05 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:05 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:05 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Dónde ver CF Monterrey — Tigres UANL EN VIVO desde Estados Unidos?

Para seguir la transmisión de Monterrey vs. Tigres EN VIVO desde Estados Unidos será a través de la señal de TUDN USA y Univision, únicas opciones disponibles para seguir el juego más esperado de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Además, si quieres seguirlo en streaming será mediante las plataformas Univision NOW, Amazon Prime Video y ViX, que también cuentan con un costo de suscripción en Estados Unidos.

Tigres se ubica en el segundo lugar de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 32 puntos. | Crédito: Club Tigres / Facebook

CF Monterrey — Tigres UANL: posibles alineaciones

Club de Fútbol Monterrey: Santiago Mele; Gerardo Arteaga, Luis Ricardo Reyes, Victor Andrés Guzmán Olmedo, Ricardo Chávez Soto; Fidel Ambríz, Stefan Medina; Lucas Ocampos, Óliver Torres, Jorge Rodríguez; Germán Berterame.

