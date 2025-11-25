El FC Barcelona y el Chelsea se enfrentan en un crucial encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 25-26. El equipo azulgrana encara este desafío con moral alta, después de haber conseguido una contundente victoria de 4-0 sobre el Athletic Club en LaLiga EA Sports el fin de semana. Si estás en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de TV y dónde ver el partido en vivo online por cualquier dispositivo móvil .

Dónde ver el partido Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE

Estos son los canales de televisión y plataformas streaming que transmiten el partido entre Chelsea vs. FC Barcelona en vivo en directo online, por la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 desde Stamford Bridge.

Región/País Televisión (TV) Streaming Online Estados Unidos

(USA) TUDN, Univisión, CBSSN, ESPN Deportes Paramount+, ViX, Fubo Sports México TNT Sports HBO Max (MAX) Canadá No aplica* DAZN Sudamérica (Mayoría) ESPN, FOX Sports (depende del país) Disney+ (Star+ en algunos casos), ESPN (por cableoperador) Argentina ESPN, FOX Sports Disney+ Premium Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela ESPN Disney+ Chile ESPN, FOX Sports Disney+ Centroamérica (Mayoría) ESPN Disney+, Flow Sports (Caribe y algunas zonas) Costa Rica, Panamá ESPN Disney+ República Dominicana ESPN, Televideo, CPSL, S&T Flow Sports, SportsMax España Movistar Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones Movistar+ (App), Orange TV Reino Unido (UK) TNT Sports, BBC (sujeto a programación), Sport TV Amazon Prime Video, TNT Sports (App) Otros Países de Europa (Ejemplos) Sport TV (Portugal), Arena Sport (Serbia), Nova (República Checa) DAZN (Portugal), Viaplay (Suecia), Blue/SRG (Suiza), Okko (Rusia) Oriente Medio y Norte de África beIN SPORTS beIN SPORTS (App/Streaming)

Posibles alineaciones de Chelsea vs. FC Barcelona por Champions League

El Chelsea presentará una formación con Robert Sánchez en la portería, resguardado por una línea defensiva compuesta por Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah y Marc Cucurella. El mediocampo contará con la calidad de Enzo Fernández junto a Andrey Santos para la recuperación y distribución. El ataque estará a cargo de los mediocampistas ofensivos Alejandro Garnacho, João Pedro y Pedro Neto, quienes buscarán surtir de balones al delantero centro Liam Delap.

Por su parte, el FC Barcelona saltará al campo con Joan García defendiendo la portería. La defensa estará conformada por los sólidos centrales Jules Koundé, Pau Cubarsí y Ronald Araújo, flanqueados por Alejandro Balde. En el centro del campo, el equipo contará con Eric García, Fermín López y la versatilidad de Dani Olmo para manejar el ritmo del partido. La ofensiva se verá potenciada por el talento de Lamine Yamal, Raphinha y el experimentado goleador Robert Lewandowski, quien será la principal referencia en el ataque.

Fecha, hora, canal TV y dónde ver online el partido Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO

Datos claves para ver el partido entre Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE , por la jornada 5 de la UEFA Champions League.

Día: Martes 25 de noviembre

Martes 25 de noviembre Estadio: Stamford Bridge, Londres

Stamford Bridge, Londres Horario: España: 21:00; ET USA: 15:00; CDMX: 14:00Jornada: quinta de la UEFA Champions League