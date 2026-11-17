En el marco de los amistosos correspondientes a la ventana internacional de la última Fecha FIFA del año, Chile recibirá a Colombia este martes 17 de noviembre a las 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 3:00 p.m. PT, desde el Estadio Nacional de Santiago. Este encuentro sirve como revancha inmediata tras la victoria por la mínima diferencia de los cafeteros sobre el combinado chileno en Cali. Para ver el partido Chile vs. Colombia en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.
¿Dónde ver Chile vs. Colombia EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?
|País / Región
|TV abierta / Cable / Satélite principales
|Plataformas de streaming / Apps oficiales
|México
|--
|Fanatiz
|Argentina
|--
|Fanatiz
|Bolivia
|--
|Fanatiz
|Brasil
|--
|Fanatiz
|Chile
|Mega, Mega 2
|--
|Colombia
|RCN Television, Deportes RCN En Vivo
|--
|Ecuador
|--
|El Canal del Fútbol
|Paraguay
|--
|Fanatiz
|Perú
|--
|Fanatiz
|Uruguay
|--
|Fanatiz
|Venezuela
|--
|Fanatiz
|Puerto Rico
|--
|Fanatiz
|Centroamérica
|--
|Fanatiz
|Estados Unidos
|--
|Fanatiz
|España
|--
|Fanatiz
Los aficionados que se encuentren en México y Estados Unidos podrán ver en vivo el partido Chile vs. Colombia por el amistoso internacional válido por fecha FIFA a través de la señal oficial de Fanatiz, que cuenta con los derechos de transmisión del encuentro en el país.
En Sudamérica, cadenas como Mega (y Mega 2) en Chile, así como RCN Television (Colombia) y El Canal del Fútbol (Ecuador), respectivamente, emitirán el partido para el sus respectivos territorios por lo que el resto de países de la región podrán verlo usando una VPN para conectarse a la transmisión.
¿A qué hora juega Chile vs. Colombia HOY 17 de noviembre por amistoso?
El partido Chile vs. Colombia se juega a las 17:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.
|País / Región
|Hora local del partido
|México
|17:00 (5:00 p. m.)
|Estados Unidos (Este, ET)
|18:00 (6:00 p. m.)
|Estados Unidos (Centro, CT)
|17:00 (5:00 p. m.)
|Estados Unidos (Montaña, MT)
|16:00 (4:00 p. m.)
|Estados Unidos (Pacífico, PT)
|15:00 (3:00 p. m.)
|Canadá (Toronto / Ottawa)
|18:00 (6:00 p. m.) – mismo huso que ET
|Argentina
|20:00 (8:00 p. m.)
|Uruguay
|20:00 (8:00 p. m.)
|Paraguay
|20:00 (8:00 p. m.)
|Brasil (Brasilia)
|20:00 (8:00 p. m.)
|Chile
|20:00 (8:00 p. m.)
|Bolivia
|19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que VEN para este partido
|Venezuela
|19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que BOL para este partido
|Colombia
|18:00 (6:00 p. m.)
|Ecuador
|18:00 (6:00 p. m.)
|Perú
|18:00 (6:00 p. m.)
|España (península)
|00:00 (12:00 a. m. del día siguiente)
|Portugal / Reino Unido
|23:00 (11:00 p. m.)
|Alemania / Italia / Francia / Croacia
|00:00 (12:00 a. m. del día siguiente)
|Corea del Sur / Japón
|08:00 (8:00 a. m. del día siguiente)
Posibles alineaciones de Chile vs. Colombia
Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia.
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Nelson Deossa; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Luis Javier Suárez.