En el marco de los amistosos correspondientes a la ventana internacional de la última Fecha FIFA del año, Chile recibirá a Colombia este martes 17 de noviembre a las 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 3:00 p.m. PT, desde el Estadio Nacional de Santiago . Este encuentro sirve como revancha inmediata tras la victoria por la mínima diferencia de los cafeteros sobre el combinado chileno en Cali. Para ver el partido Chile vs. Colombia en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

¿Dónde ver Chile vs. Colombia EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / Región TV abierta / Cable / Satélite principales Plataformas de streaming / Apps oficiales México -- Fanatiz Argentina -- Fanatiz Bolivia -- Fanatiz Brasil -- Fanatiz Chile Mega, Mega 2 -- Colombia RCN Television, Deportes RCN En Vivo -- Ecuador -- El Canal del Fútbol Paraguay -- Fanatiz Perú -- Fanatiz Uruguay -- Fanatiz Venezuela -- Fanatiz Puerto Rico -- Fanatiz Centroamérica -- Fanatiz Estados Unidos -- Fanatiz España -- Fanatiz

Los aficionados que se encuentren en México y Estados Unidos podrán ver en vivo el partido Chile vs. Colombia por el amistoso internacional válido por fecha FIFA a través de la señal oficial de Fanatiz , que cuenta con los derechos de transmisión del encuentro en el país.

En Sudamérica, cadenas como Mega (y Mega 2) en Chile, así como RCN Television (Colombia) y El Canal del Fútbol (Ecuador), respectivamente, emitirán el partido para el sus respectivos territorios por lo que el resto de países de la región podrán verlo usando una VPN para conectarse a la transmisión.

¿A qué hora juega Chile vs. Colombia HOY 17 de noviembre por amistoso?

El partido Chile vs. Colombia se juega a las 17:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / Región Hora local del partido México 17:00 (5:00 p. m.) Estados Unidos (Este, ET) 18:00 (6:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 17:00 (5:00 p. m.) Estados Unidos (Montaña, MT) 16:00 (4:00 p. m.) Estados Unidos (Pacífico, PT) 15:00 (3:00 p. m.) Canadá (Toronto / Ottawa) 18:00 (6:00 p. m.) – mismo huso que ET Argentina 20:00 (8:00 p. m.) Uruguay 20:00 (8:00 p. m.) Paraguay 20:00 (8:00 p. m.) Brasil (Brasilia) 20:00 (8:00 p. m.) Chile 20:00 (8:00 p. m.) Bolivia 19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que VEN para este partido Venezuela 19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que BOL para este partido Colombia 18:00 (6:00 p. m.) Ecuador 18:00 (6:00 p. m.) Perú 18:00 (6:00 p. m.) España (península) 00:00 (12:00 a. m. del día siguiente) Portugal / Reino Unido 23:00 (11:00 p. m.) Alemania / Italia / Francia / Croacia 00:00 (12:00 a. m. del día siguiente) Corea del Sur / Japón 08:00 (8:00 a. m. del día siguiente)

Posibles alineaciones de Chile vs. Colombia

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Nelson Deossa; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Luis Javier Suárez.