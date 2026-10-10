Chivas de Guadalajara y Atlas FC se enfrentan este sábado 10 de octubre en una nueva edición del Clásico Tapatío válido por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Rojinegros reciben al Rebaño Sagrado en el césped del Estadio Jalisco a partir de las 19:00 horas MEX, 20:00 horas PER/ECU/COL, 21:00 horas BOL/VEN y ET, 22:00 horas ARG/BRA/CHI/PAR/URU . ¿Quieres ver el partido Chivas de Guadalajara — Atlas FC EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura en directo desde México, Estados Unidos, España y otros países del mundo.

Disputa del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas de Guadalajara por la Liga MX 2026. Transmisión televisiva y opciones de streaming autorizadas para México y Estados Unidos. | Crédito: Composición Mag

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara — Atlas EN VIVO por TV abierta y Online?

Chivas de Guadalajara visita a Atlas FC este sábado 10 de octubre de 2026 , por la fecha 11 del Apertura 2026 de la Liga MX . El partido se juega a las 03:00 del día siguiente en España / 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador, en el Estadio Jalisco en Guadalajara.

País o región TV abierta TV por cable / operador Streaming online Perú — — VPN Colombia — — VPN Ecuador — — VPN Chile — — VPN Argentina — — VPN Brasil — — VPN Uruguay — — VPN Paraguay — — VPN Bolivia, Paraguay y Venezuela — — VPN España — — VPN México Canal 5 Televisa TUDN Layvtime Estados Unidos Univision TUDN USA Univision NOW, TUDN App, ViX Centroamérica — TUDN —

En Perú: la alternativa principal es utilizar un VPN para conectarte a una transmisión en México, Estados Unidos o Centroamérica. El pitazo inicial está previsto para las 8:00 p. m.

la alternativa principal es utilizar un para conectarte a una transmisión en México, Estados Unidos o Centroamérica. El pitazo inicial está previsto para las No hay una señal de TV abierta confirmada para Perú , Sudamérica y España .

para , y . En Estados Unidos: la cobertura está programada por TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX .

la cobertura está programada por . El encuentro corresponde a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se disputará en el Estadio Jalisco, ubicado en Guadalajara, Jalisco.

No te pierdas el partido entre Chivas de Guadalajara y Atlas. Información sobre las opciones de difusión en televisión y plataformas de streaming en tiempo real. | Crédito: Composición Depor

¿A qué hora ver Chivas de Guadalajara — Atlas HOY 10 de octubre?

Atlas recibe a Chivas de Guadalajara este sábado 10 de octubre, por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX . El pitazo inicial está programado para las 03:00 del día siguiente en España peninsular, equivalente a las 01:00 UTC, en el Estadio Jalisco de Guadalajara, Jalisco.

País o zona Hora del partido España (peninsular) 03:00 del día siguiente Islas Canarias 02:00 del día siguiente México (CDMX) 19:00 Costa Rica 19:00 Guatemala 19:00 El Salvador 19:00 Honduras 19:00 Nicaragua 19:00 Panamá 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 Perú 20:00 Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.) 21:00 Venezuela 21:00 Bolivia 21:00 República Dominicana 21:00 Puerto Rico 21:00 Chile 22:00 Paraguay 22:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro) 22:00 Reino Unido 02:00 del día siguiente Portugal 02:00 del día siguiente Marruecos 02:00 del día siguiente India 06:30 del día siguiente Japón 10:00 del día siguiente Australia (Sídney/Melbourne) 11:00 del día siguiente

El duelo comienza a las 8:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador , por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región.

, por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región. En México y Centroamérica —incluyendo Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— se juega desde la 7:00 p. m. ; en Panamá la cita es a las 8:00 p. m.

; en Panamá la cita es a las Para la audiencia del Cono Sur, el partido arranca a las 10:00 p. m. del día siguiente en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y el horario de Brasilia , mientras que en Bolivia y Venezuela será a las 9:00 p. m.

, mientras que en Bolivia y Venezuela será a las En Estados Unidos, el horario es 9:00 p. m. ET en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las 6:00 p. m. PT .

en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las . El encuentro es el más atractivo de la jornada 11 y se disputa en el Estadio Jalisco. El horario para España es las 03:00 del día siguiente.

Alineaciones posibles del Chivas de Guadalajara — Atlas

Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio del encuentro.

Chivas de Guadalajara: Raúl “Tala” Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey (quien supliría al lesionado Romo) y Bryan “Cotorro” González (quien se recuperó a tiempo); Fernando “Oso” González, Santiago Sandoval (en lugar de Govea) y Roberto “Piojo” Alvarado; Hugo Camberos, Ricardo Marín y Armando “La Hormiga” González.

Atlas: Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Purata (o Jorge Rodríguez) y Valenzuela (o Ferrareis); Aldo Rocha, Edgar Zaldívar, Elías Montiel y Kevin Zenón; Luís Esteves, Arturo “Ponchito” González y Florian Monzón (o Ryan Mmaee).