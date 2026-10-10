Chivas de Guadalajara y Atlas FC se enfrentan este sábado 10 de octubre en una nueva edición del Clásico Tapatío válido por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Rojinegros reciben al Rebaño Sagrado en el césped del Estadio Jalisco a partir de las 19:00 horas MEX, 20:00 horas PER/ECU/COL, 21:00 horas BOL/VEN y ET, 22:00 horas ARG/BRA/CHI/PAR/URU. ¿Quieres ver el partido Chivas de Guadalajara — Atlas FC EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura en directo desde México, Estados Unidos, España y otros países del mundo.
¿Dónde ver Chivas de Guadalajara — Atlas EN VIVO por TV abierta y Online?
Chivas de Guadalajara visita a Atlas FC este sábado 10 de octubre de 2026, por la fecha 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se juega a las 03:00 del día siguiente en España / 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador, en el Estadio Jalisco en Guadalajara.
|País o región
|TV abierta
|TV por cable / operador
|Streaming online
|Perú
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|VPN
|Colombia
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|VPN
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|Uruguay
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|VPN
|Paraguay
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|VPN
|Bolivia, Paraguay y Venezuela
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|VPN
|España
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|VPN
|México
|Canal 5 Televisa
|TUDN
|Layvtime
|Estados Unidos
|Univision
|TUDN USA
|Univision NOW, TUDN App, ViX
|Centroamérica
|—
|TUDN
|—
- En Perú: la alternativa principal es utilizar un VPN para conectarte a una transmisión en México, Estados Unidos o Centroamérica. El pitazo inicial está previsto para las 8:00 p. m.
- No hay una señal de TV abierta confirmada para Perú, Sudamérica y España.
- En Estados Unidos: la cobertura está programada por TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.
- El encuentro corresponde a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se disputará en el Estadio Jalisco, ubicado en Guadalajara, Jalisco.
¿A qué hora ver Chivas de Guadalajara — Atlas HOY 10 de octubre?
Atlas recibe a Chivas de Guadalajara este sábado 10 de octubre, por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. El pitazo inicial está programado para las 03:00 del día siguiente en España peninsular, equivalente a las 01:00 UTC, en el Estadio Jalisco de Guadalajara, Jalisco.
|País o zona
|Hora del partido
|España (peninsular)
|03:00 del día siguiente
|Islas Canarias
|02:00 del día siguiente
|México (CDMX)
|19:00
|Costa Rica
|19:00
|Guatemala
|19:00
|El Salvador
|19:00
|Honduras
|19:00
|Nicaragua
|19:00
|Panamá
|20:00
|Colombia
|20:00
|Ecuador
|20:00
|Perú
|20:00
|Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.)
|21:00
|Venezuela
|21:00
|Bolivia
|21:00
|República Dominicana
|21:00
|Puerto Rico
|21:00
|Chile
|22:00
|Paraguay
|22:00
|Argentina
|22:00
|Uruguay
|22:00
|Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro)
|22:00
|Reino Unido
|02:00 del día siguiente
|Portugal
|02:00 del día siguiente
|Marruecos
|02:00 del día siguiente
|India
|06:30 del día siguiente
|Japón
|10:00 del día siguiente
|Australia (Sídney/Melbourne)
|11:00 del día siguiente
- El duelo comienza a las 8:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región.
- En México y Centroamérica —incluyendo Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— se juega desde la 7:00 p. m.; en Panamá la cita es a las 8:00 p. m.
- Para la audiencia del Cono Sur, el partido arranca a las 10:00 p. m. del día siguiente en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y el horario de Brasilia, mientras que en Bolivia y Venezuela será a las 9:00 p. m.
- En Estados Unidos, el horario es 9:00 p. m. ET en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las 6:00 p. m. PT.
- El encuentro es el más atractivo de la jornada 11 y se disputa en el Estadio Jalisco. El horario para España es las 03:00 del día siguiente.
Alineaciones posibles del Chivas de Guadalajara — Atlas
Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio del encuentro.
Chivas de Guadalajara: Raúl “Tala” Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey (quien supliría al lesionado Romo) y Bryan “Cotorro” González (quien se recuperó a tiempo); Fernando “Oso” González, Santiago Sandoval (en lugar de Govea) y Roberto “Piojo” Alvarado; Hugo Camberos, Ricardo Marín y Armando “La Hormiga” González.
Atlas: Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Purata (o Jorge Rodríguez) y Valenzuela (o Ferrareis); Aldo Rocha, Edgar Zaldívar, Elías Montiel y Kevin Zenón; Luís Esteves, Arturo “Ponchito” González y Florian Monzón (o Ryan Mmaee).