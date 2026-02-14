Las Chivas de Guadalajara llegan encendidas. Son líderes, marchan con paso perfecto y este sábado encaran al América, octavo de la tabla, en una nueva edición del clásico del fútbol mexicano, el duelo que acapara todos los reflectores en la sexta jornada del Clausura.

El equipo de Gabriel Milito no solo suma cinco triunfos en cinco partidos; también firma el ataque más productivo del torneo, con promedio de dos goles por encuentro, y una zaga casi infranqueable que concede menos de un tanto cada 90 minutos. Es un arranque de campeonato que huele a candidatura seria.

En casa, ante su gente, Guadalajara buscará estirar su racha ideal frente a un América irregular, que llega con altibajos y exhibe la segunda peor ofensiva del certamen: apenas tres goles, siete menos que su acérrimo rival. El clásico aparece como examen y termómetro para las Águilas.

Para cambiar la cara en ataque, América movió fichas en la semana con la incorporación de los brasileños Raphael Veiga y Vinicius Lima. André Jardine apuesta a que el equipo empiece a despegar justamente en el escenario más grande posible: el derbi nacional.

La ecuación es clara: América saldrá a proponer para llevarse los tres puntos y mandar un golpe de autoridad, pero sin descuidar el orden ante un Guadalajara en pleno vuelo, liderado por un Armando González letal, segundo máximo goleador del torneo con cuatro tantos, solo uno por detrás del italiano Joao Pedro, artillero del San Luis.

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara — Club América EN VIVO por el Clausura MX 2026?

El Chivas de Guadalajara vs. Club América por la Jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga MX se podrá ver en los siguientes canales de TV y servicios streaming de México y Estados Unidos:

México: Amazon Prime VIDEO

Estados Unidos y Puerto Rico: Telemundo Deportes, Universo, Universo NOW y NAICOM

Horarios para ver el Chivas de Guadalajara vs. Club América por la Liga MX

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras: 21:07 horas

Estados Unidos:10:07 p.m. ET / 7:07 p.m. PT

Ficha del partido Chivas de Guadalajara vs. Club América por el Clausura MX 2026

Competición : Torneo Clausura 2026 — Jornada 6 de Liga MX

: Torneo Clausura 2026 — Jornada 6 de Liga MX ​ Partido : Chivas de Guadalajara vs. Club América

: Chivas de Guadalajara vs. Club América Fecha : sábado 14 de febrero de 2026

: sábado 14 de febrero de 2026 Hora oficial : 21:07 del Tiempo de Centro; 10:07 p.m. ET / 7:07 p.m. PT

: 21:07 del Tiempo de Centro; 10:07 p.m. ET / 7:07 p.m. PT Estadio : Estadio Akron

: Estadio Akron Ciudad : Zapopan, Jalisco (México)

: Zapopan, Jalisco (México) Árbitro principal : César Arturo Ramos Palazuelo

: César Arturo Ramos Palazuelo Alineación de Chivas de Guadalajar a: José Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Miguel Tapias, Bryan González, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

a: José Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Miguel Tapias, Bryan González, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González. Alineación de Club América: Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Henry Martín.