El Clásico joven de la Liga MX tendrá una nueva edición cuando Chivas de Guadalajara reciba a Cruz Azul por la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. El duelo promete emociones intensas, pues ambos equipos llegan en momentos muy distintos en la tabla de posiciones.

Mientras que el Rebaño Sagrado atraviesa una complicada racha, con solo una victoria en el campeonato, la Máquina Cementera vive un presente sólido, invicta y ubicada en los primeros lugares. El enfrentamiento se jugará el sábado 30 de agosto en el Estadio Akron y aquí te contamos los horarios y canales para ver Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO desde México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

Cruz Azul visita a Chivas en un duelo clave del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: Azteca Deportes)

¿A qué hora juega Chivas Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO por Liga MX 2025?

El partido entre Chivas y Cruz Azul por la jornada 7 del Apertura 2025 se disputará este sábado 30 de agosto en el Estadio Akron, con inicio a las 09:05 PM hora del centro de México. A continuación, te dejamos la lista completa de horarios en diferentes países:

Zona / País Hora Local España 03:05 AM (madrugada del sábado 30 al domingo 31 de agosto) México Pacífico (Tijuana, Baja California) 08:05 PM México Centro (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 09:05 PM México Sureste (Cancún, Chetumal) 10:05 PM México Noroeste (Chihuahua, Sonora) 09:05 PM EE.UU. Pacífico (Los Ángeles) 08:05 PM EE.UU. Montaña (Denver) 09:05 PM EE.UU. Central (Chicago) 10:05 PM EE.UU. Este (Nueva York) 11:05 PM Argentina 12:05 AM (madrugada del sábado 30 al domingo 31 de agosto) Colombia 10:05 PM Ecuador 10:05 PM Uruguay 12:05 AM (madrugada del sábado 30 al domingo 31 de agosto) Venezuela 11:05 PM Chile 11:05 PM Bolivia 11:05 PM Paraguay 12:05 AM (madrugada del sábado 30 al domingo 31 de agosto) Perú 10:05 PM

¿Qué canales transmiten Chivas Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO por Liga MX 2025?

País Canal de TV / Streaming España No se retransmite Latinoamérica ESPN México TUDN / Amazon Prime Estados Unidos Telemundo / Amazon Prime