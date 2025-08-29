El Clásico joven de la Liga MX tendrá una nueva edición cuando Chivas de Guadalajara reciba a Cruz Azul por la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. El duelo promete emociones intensas, pues ambos equipos llegan en momentos muy distintos en la tabla de posiciones.
Mientras que el Rebaño Sagrado atraviesa una complicada racha, con solo una victoria en el campeonato, la Máquina Cementera vive un presente sólido, invicta y ubicada en los primeros lugares. El enfrentamiento se jugará el sábado 30 de agosto en el Estadio Akron y aquí te contamos los horarios y canales para ver Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO desde México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.
¿A qué hora juega Chivas Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO por Liga MX 2025?
El partido entre Chivas y Cruz Azul por la jornada 7 del Apertura 2025 se disputará este sábado 30 de agosto en el Estadio Akron, con inicio a las 09:05 PM hora del centro de México. A continuación, te dejamos la lista completa de horarios en diferentes países:
|Zona / País
|Hora Local
|España
|03:05 AM (madrugada del sábado 30 al domingo 31 de agosto)
|México Pacífico (Tijuana, Baja California)
|08:05 PM
|México Centro (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|09:05 PM
|México Sureste (Cancún, Chetumal)
|10:05 PM
|México Noroeste (Chihuahua, Sonora)
|09:05 PM
|EE.UU. Pacífico (Los Ángeles)
|08:05 PM
|EE.UU. Montaña (Denver)
|09:05 PM
|EE.UU. Central (Chicago)
|10:05 PM
|EE.UU. Este (Nueva York)
|11:05 PM
|Argentina
|12:05 AM (madrugada del sábado 30 al domingo 31 de agosto)
|Colombia
|10:05 PM
|Ecuador
|10:05 PM
|Uruguay
|12:05 AM (madrugada del sábado 30 al domingo 31 de agosto)
|Venezuela
|11:05 PM
|Chile
|11:05 PM
|Bolivia
|11:05 PM
|Paraguay
|12:05 AM (madrugada del sábado 30 al domingo 31 de agosto)
|Perú
|10:05 PM
¿Qué canales transmiten Chivas Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO por Liga MX 2025?
|País
|Canal de TV / Streaming
|España
|No se retransmite
|Latinoamérica
|ESPN
|México
|TUDN / Amazon Prime
|Estados Unidos
|Telemundo / Amazon Prime