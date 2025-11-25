La Liguilla del Apertura 2025 abre un capítulo vibrante con el duelo entre Chivas y Cruz Azul , por la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Se trata de una de las eliminatorias más llamativas de esta fase, marcada por la expectativa de ver cómo chocan dos estilos muy definidos, pese a las irregularidades que ambos equipos mostraron a lo largo del torneo. La propuesta de Gabriel Milito en el “Rebaño Sagrado” frente a la idea futbolística de Nicolás Larcamón en “La Máquina” promete un enfrentamiento táctico intenso en el Estadio Akron.

Cruz Azul llega con ausencias importantes como la de Kevin Mier, aunque existe plena confianza en Andrés Gudiño, uno de los referentes del plantel y símbolo de la Novena.

Del otro lado, Chivas dispondría de la mayoría de su plantilla, mientras espera aprovechar su condición de local para dar el primer golpe en la serie. Con la vuelta de Lorenzo Faravelli prevista para el partido de revancha, ambas escuadras se preparan para un choque que podría definir buena parte del rumbo de la liguilla.

🇦🇹 El plan perfecto para el domingo sí existe 😌



🐐 Disfruta RAÍCES de Mateo Chávez, disponible con tu suscripción 👉 https://t.co/yvDlOmnW5x pic.twitter.com/EjbHTzVCDE — CHIVASTV (@chivastvmx) November 23, 2025

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara — Cruz Azul (27 nov. 2025)?

Revisa los horarios por país para ver el partido entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2025.

Argentina y Chile (Santiago) : 23:05 horas

: 23:05 horas Colombia y Perú : 21:05 horas

: 21:05 horas Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua : 20:05 horas

: 20:05 horas Venezuela : 22:05 horas

: 22:05 horas Estados Unidos: 21:05 (tiempo del Este de EE.UU.), 20:05 (Centro) y 19:05 (Pacífico)

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO desde Estados Unidos?

Para seguir la transmisión de Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO desde Estados Unidos será a través de la señal de Telemundo , única opción disponible para seguir el juego más esperado de esta semana. Además, si quieres seguirlo en streaming será por la plataforma fuboTV , que también cuenta con un costo de suscripción en Estados Unidos.

¿Dónde ver Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO desde México?

El juego Chivas vs. Cruz Azul se jugará en el Estadio Akron por la ida de cuartos de final de la Liga MX 2025. La transmisión oficial para el público mexicano es exclusiva de Amazon Prime Video . Aquí te contaremos todos los detalles que debes saber para obtener la plataforma en línea, ya sea mediante pago o con una prueba gratis si eres usuario nuevo.

¿Cómo ver Amazon Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. CF Cruz Azul por Liga MX 2025?

Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir todo los partidos como local de las Chivas de Guadalajara en México. Por esta razón, si deseas ver el juego del Rebaño Sagrado frente a Cruz Azul, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Sin embargo, si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días.

Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:

Entra a WWW.PRIMEVIDEO.com

Dar clic en empieza tu periodo de prueba de 30 días gratis

Ingresa a crear tu cuenta de Amazon, completa tus datos personas e ingresa un método de pago

¡Listo! Ya puedes disfrutar del partido y más contenido de Prime VIDEO

¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?

Televisor Smart TV

Televisor Fire TV

Teléfono celular

Tablets

PC (en el sitio web oficial de Prime Video)