El Clásico Nacional entre Chivas y Cruz Azul por las Semifinales del Clausura 2026 llega a su capítulo decisivo: tras el empate en la ida, ambos clubes se juegan a todo o nada el boleto para convertirse en el primer finalista de la Liga MX. Este duelo se juega el sábado 16 de mayo, a partir de las 19:07 (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Akron, y promete máxima intensidad, figuras determinantes y polémica arbitral. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de canales de TV y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier país y en diferentes plataformas digitales.
Chivas llega a la vuelta con ventaja deportiva: si el global termina empatado avanzará por mejor posición en la tabla general; Cruz Azul está obligado a ganar en Guadalajara para mantener vivo su sueño del título.
En la ida, El Rebaño abrió el marcador en el Estadio Azteca gracias a un gol del juvenil Santiago Sandoval tras un error del arquero Kevin Mier que no pudo controlar un remate dentro del área. (Fuente: Claro Sports; verificar comunicado oficial de Liga MX o transmisión oficial para video y acta del partido).
Dónde ver Chivas-Cruz Azul EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online por la Liga MX
A continuación, te comparto los canales de TV y streaming online por país para Chivas vs. Cruz Azul de la semifinal de vuelta del sábado 16 de mayo. En México la transmisión es exclusiva de Prime Video, y en Estados Unidos se repartirá entre Universo, Telemundo y FOX Deportes según la cobertura citada; además, TUDN confirma que en EE. UU. también se verá por TUDN / app de TUDN en su guía de partidos, así que conviene dejarlo como disponibilidad por operador y plataforma.
|País
|TV
|Streaming online
|Nota
|México
|No va por TV abierta; sin señal abierta confirmada
|Prime Video
|Transmisión exclusiva en streaming.
|Estados Unidos
|Universo, Telemundo y FOX Deportes
|TUDN app / tudn.com
|La cobertura varía por operador y plataforma.
|Centroamérica
|TUDN
|ViX
|Aplica para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico en la guía consultada.
¿A qué hora juega Chivas-Cruz Azul hoy 16 de mayo?
El partido Chivas vs Cruz Azul de semifinal de vuelta se juega el sábado 16 de mayo a las 19:07 horas del centro de México, y desde ahí te comparto la lista de horarios por región/país para que puedas seguir la cobertura.
- México (CDMX, Guadalajara, Monterrey): 19:07.
- Estados Unidos – Costa Este (ET: Nueva York, Miami): 20:07.
- Estados Unidos – Centro (CT: Chicago, Houston): 19:07 (misma hora que CDMX).
- Estados Unidos – Montaña (MT: Denver): 18:07.
- Estados Unidos – Pacífico (PT: Los Ángeles): 17:07.
- Perú, Colombia, Ecuador: 19:07.
- Bolivia, Venezuela, República Dominicana: 20:07.
- Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay: 21:07.
- España (Península): 02:07 del domingo 17 de mayo.
- Islas Canarias: 01:07 del domingo 17 de mayo.
Fecha, hora, TV y dónde ver el clásico Chivas vs. Cruz Azul
- Partido: Chivas vs Cruz Azul
- Fase: Vuelta semifinales Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Amazon Prime Video