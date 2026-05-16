El Clásico Nacional entre Chivas y Cruz Azul por las Semifinales del Clausura 2026 llega a su capítulo decisivo: tras el empate en la ida, ambos clubes se juegan a todo o nada el boleto para convertirse en el primer finalista de la Liga MX. Este duelo se juega el sábado 16 de mayo, a partir de las 19:07 (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Akron , y promete máxima intensidad, figuras determinantes y polémica arbitral. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de canales de TV y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier país y en diferentes plataformas digitales.

Chivas llega a la vuelta con ventaja deportiva: si el global termina empatado avanzará por mejor posición en la tabla general; Cruz Azul está obligado a ganar en Guadalajara para mantener vivo su sueño del título.

En la ida, El Rebaño abrió el marcador en el Estadio Azteca gracias a un gol del juvenil Santiago Sandoval tras un error del arquero Kevin Mier que no pudo controlar un remate dentro del área. (Fuente: Claro Sports; verificar comunicado oficial de Liga MX o transmisión oficial para video y acta del partido).

Dónde ver Chivas-Cruz Azul EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online por la Liga MX

A continuación, te comparto los canales de TV y streaming online por país para Chivas vs. Cruz Azul de la semifinal de vuelta del sábado 16 de mayo . En México la transmisión es exclusiva de Prime Video, y en Estados Unidos se repartirá entre Universo, Telemundo y FOX Deportes según la cobertura citada; además, TUDN confirma que en EE. UU. también se verá por TUDN / app de TUDN en su guía de partidos, así que conviene dejarlo como disponibilidad por operador y plataforma.

País TV Streaming online Nota México No va por TV abierta; sin señal abierta confirmada Prime Video Transmisión exclusiva en streaming. Estados Unidos Universo, Telemundo y FOX Deportes TUDN app / tudn.com La cobertura varía por operador y plataforma. Centroamérica TUDN ViX Aplica para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico en la guía consultada.

¿A qué hora juega Chivas-Cruz Azul hoy 16 de mayo?

El partido Chivas vs Cruz Azul de semifinal de vuelta se juega el sábado 16 de mayo a las 19:07 horas del centro de México , y desde ahí te comparto la lista de horarios por región/país para que puedas seguir la cobertura.

México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) : 19:07.

: 19:07. Estados Unidos – Costa Este (ET: Nueva York, Miami) : 20:07.

: 20:07. Estados Unidos – Centro (CT: Chicago, Houston) : 19:07 (misma hora que CDMX).

: 19:07 (misma hora que CDMX). Estados Unidos – Montaña (MT: Denver) : 18:07.

: 18:07. Estados Unidos – Pacífico (PT: Los Ángeles) : 17:07.

: 17:07. Perú, Colombia, Ecuador : 19:07.

: 19:07. Bolivia, Venezuela, República Dominicana : 20:07.

: 20:07. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay : 21:07.

: 21:07. España (Península) : 02:07 del domingo 17 de mayo.

: 02:07 del domingo 17 de mayo. Islas Canarias: 01:07 del domingo 17 de mayo.

Fecha, hora, TV y dónde ver el clásico Chivas vs. Cruz Azul

Partido: Chivas vs Cruz Azul

Fase: Vuelta semifinales Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Amazon Prime Video