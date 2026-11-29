Chivas de Guadalajara recibe a Pachuca por la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX este domingo 29 de noviembre a las 7:07 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:07 p.m. ET / 5:07 p.m. PT en el Estadio Akron de Zapopan. ¿Quieres ver el partido Chivas de Guadalajara EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming online? Te comparto la guía de canales y señal disponible para seguir la cobertura completa.

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara — Pachuca EN VIVO por TV y Streaming Online?

Chivas de Guadalajara — Pachuca se podrá ver en México por FOX en televisión y FOX One por internet. El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX se jugará el domingo 29 de noviembre, a las 19:07 horas del centro de México, en el Estadio Akron.

País o territorio Transmisión por TV Transmisión online México -- Amazon Prime Video Estados Unidos Telemundo --

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara — Pachuca EN VIVO HOY por la Liga MX?

El partido Chivas de Guadalajara — Pachuca, por la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas del centro de México, en el Estadio Akron, anteriormente conocido como Estadio Omnilife. En Perú, el encuentro comenzará a las 20:07 del mismo domingo.

País o zona Hora local Fecha México: Ciudad de México, León y Monterrey 19:07 Domingo 29 de noviembre México: Cancún 20:07 Domingo 29 de noviembre México: Tijuana 17:07 Domingo 29 de noviembre Guatemala 19:07 Domingo 29 de noviembre El Salvador 19:07 Domingo 29 de noviembre Honduras 19:07 Domingo 29 de noviembre Nicaragua 19:07 Domingo 29 de noviembre Costa Rica 19:07 Domingo 29 de noviembre Panamá 20:07 Domingo 29 de noviembre Perú 20:07 Domingo 29 de noviembre Colombia 20:07 Domingo 29 de noviembre Ecuador continental 20:07 Domingo 29 de noviembre Bolivia 21:07 Domingo 29 de noviembre Venezuela 21:07 Domingo 29 de noviembre República Dominicana 21:07 Domingo 29 de noviembre Puerto Rico 21:07 Domingo 29 de noviembre Argentina 22:07 Lunes 30 de noviembre Uruguay 22:07 Lunes 30 de noviembre Paraguay 22:07 Lunes 30 de noviembre Chile: Santiago 22:07 Lunes 30 de noviembre Brasil: Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro 22:07 Lunes 30 de noviembre Estados Unidos: Este — Miami y Nueva York 20:07 Domingo 29 de noviembre Estados Unidos: Centro — Chicago y Dallas 19:07 Domingo 29 de noviembre Estados Unidos: Montaña — Denver 18:07 Domingo 29 de noviembre Estados Unidos: Pacífico — Los Ángeles 17:07 Domingo 29 de noviembre España peninsular 02:07 Lunes 30 de noviembre España: islas Canarias 01:07 Lunes 30 de noviembre