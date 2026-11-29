Chivas de Guadalajara recibe a Pachuca por la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX este domingo 29 de noviembre a las 7:07 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:07 p.m. ET / 5:07 p.m. PT en el Estadio Akron de Zapopan. ¿Quieres ver el partido Chivas de Guadalajara EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming online? Te comparto la guía de canales y señal disponible para seguir la cobertura completa.
¿Dónde ver Chivas de Guadalajara — Pachuca EN VIVO por TV y Streaming Online?
Chivas de Guadalajara — Pachuca se podrá ver en México por FOX en televisión y FOX One por internet. El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX se jugará el domingo 29 de noviembre, a las 19:07 horas del centro de México, en el Estadio Akron.
|País o territorio
|Transmisión por TV
|Transmisión online
|México
|--
|Amazon Prime Video
|Estados Unidos
|Telemundo
|--
¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara — Pachuca EN VIVO HOY por la Liga MX?
El partido Chivas de Guadalajara — Pachuca, por la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas del centro de México, en el Estadio Akron, anteriormente conocido como Estadio Omnilife. En Perú, el encuentro comenzará a las 20:07 del mismo domingo.
|País o zona
|Hora local
|Fecha
|México: Ciudad de México, León y Monterrey
|19:07
|Domingo 29 de noviembre
|México: Cancún
|20:07
|Domingo 29 de noviembre
|México: Tijuana
|17:07
|Domingo 29 de noviembre
|Guatemala
|19:07
|Domingo 29 de noviembre
|El Salvador
|19:07
|Domingo 29 de noviembre
|Honduras
|19:07
|Domingo 29 de noviembre
|Nicaragua
|19:07
|Domingo 29 de noviembre
|Costa Rica
|19:07
|Domingo 29 de noviembre
|Panamá
|20:07
|Domingo 29 de noviembre
|Perú
|20:07
|Domingo 29 de noviembre
|Colombia
|20:07
|Domingo 29 de noviembre
|Ecuador continental
|20:07
|Domingo 29 de noviembre
|Bolivia
|21:07
|Domingo 29 de noviembre
|Venezuela
|21:07
|Domingo 29 de noviembre
|República Dominicana
|21:07
|Domingo 29 de noviembre
|Puerto Rico
|21:07
|Domingo 29 de noviembre
|Argentina
|22:07
|Lunes 30 de noviembre
|Uruguay
|22:07
|Lunes 30 de noviembre
|Paraguay
|22:07
|Lunes 30 de noviembre
|Chile: Santiago
|22:07
|Lunes 30 de noviembre
|Brasil: Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro
|22:07
|Lunes 30 de noviembre
|Estados Unidos: Este — Miami y Nueva York
|20:07
|Domingo 29 de noviembre
|Estados Unidos: Centro — Chicago y Dallas
|19:07
|Domingo 29 de noviembre
|Estados Unidos: Montaña — Denver
|18:07
|Domingo 29 de noviembre
|Estados Unidos: Pacífico — Los Ángeles
|17:07
|Domingo 29 de noviembre
|España peninsular
|02:07
|Lunes 30 de noviembre
|España: islas Canarias
|01:07
|Lunes 30 de noviembre