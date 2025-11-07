La Jornada 17 marca el final de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con un crucial duelo entre dos equipos ya clasificados de la Liguilla: Chivas de Guadalajara (6°) y Rayados de Monterrey (5°), que se verán las caras este sábado 8 de noviembre a las 17:07 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Akron, con ambos clubes buscando afianzar la mejor siembra posible de cara a la Fiesta Grande. Los Albiazules llegan al encuentro con 31 puntos, mientras que los Rojiblancos suma 26 unidades, garantizando que este cierre de torneo será vibrante y táctico.

El Rebaño Sagrado selló su boleto directo a la Liguilla tras conseguir una vital victoria por la mínima ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, con un gol del encendido Armando González. El joven delantero se ha destacado, incluso empatando en el liderato de goleo. Sin embargo, Chivas enfrentará a Monterrey sin Luis Romo, quien fue expulsado en la jornada anterior. Aunque los rojiblancos no pueden subir más del sexto puesto, solo una catastrófica derrota por cinco goles o más, combinada con una victoria de Juárez, podría hacerlos caer del ansiado pase directo.

Por su parte, Rayados de Monterrey se estancó en el quinto lugar de la clasificación con 31 puntos, luego de empatar 1-1 en el Clásico Regio contra Tigres. A pesar de que Sergio Canales adelantó al equipo desde el punto penal, Ángel Correa consiguió la igualada. Además, La Pandilla sufrió la expulsión temprana de Jorge ‘Corcho’ Rodríguez. Si Monterrey logra una victoria ante Chivas, tiene la posibilidad de arrebatarle el cuarto lugar a su odiado rival, siempre y cuando Tigres no gane su partido.

Históricamente, el duelo entre Chivas y Rayados en la fase regular es sinónimo de paridad en los últimos cinco cotejos, con dos triunfos para cada lado y un empate. El último enfrentamiento, celebrado en el Estadio BBVA, terminó con una victoria 3-1 para La Pandilla. A continuación, te compartimos dónde ver CF Monterrey - Tigres UANL en vivo por señal abierta, con los horarios y canales TV actualizados.

Guadalajara figura en el sexto puesto de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 26 unidades. | Crédito: Chivas / Facebook

¿A qué hora ver Chivas de Guadalajara — Rayados de Monterrey EN VIVO desde USA?

Para ver la transmisión del juego Chivas de Guadalajara vs. Rayados de Monterrey EN VIVO desde los Estados Unidos, será a partir de las 6:07 p.m. ET o 3:07 p.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 6:07 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 5:07 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 4:07 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 3:07 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara — Rayados de Monterrey EN VIVO desde Estados Unidos?

Para seguir la transmisión de Chivas vs. Monterrey EN VIVO desde Estados Unidos será a través de la señal de Telemundo, única opción disponible para seguir el juego más esperado de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Además, si quieres seguirlo en streaming será por la plataforma fuboTV, que también cuenta con un costo de suscripción en Estados Unidos.

Monterrey se ubica en el quinto lugar de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 31 puntos. | Crédito: Rayados / Facebook

Chivas de Guadalajara — Rayados de Monterrey: posibles alineaciones

Club Deportivo Guadalajara: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Gilberto Sepúlveda, José Castillo Pérez; Fernando González, Omar Govea; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez, Bryan González Oliván; Armando González Alba.

Club de Fútbol Monterrey: Santiago Mele; Gerardo Arteaga, Stefan Medina, Sergio Ramos, Ricardo Chávez Soto; Victor Andrés Guzmán Olmedo, Fidel Ambríz; Jesús Manuel Corona, Sergio Canales, Lucas Ocampos; Germán Berterame.

Chivas de Guadalajara — Rayados de Monterrey EN VIVO: Hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 08 de noviembre de 2025

Sábado, 08 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco (México)

Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco (México) Hora: 6:07 p.m. Tiempo del Este / 3:07 p.m. Tiempo del Pacífico

6:07 p.m. Tiempo del Este / 3:07 p.m. Tiempo del Pacífico Canal TV: Telemundo

Telemundo Streaming: fuboTV