Chivas recibe a Tigres por la Liga MX 2025 este 17 de septiembre de 2025. (Foto: )
Renato Cardenas C.

Las Chivas de Guadalajara viven un gran momento tras imponerse en el Clásico Nacional y ahora buscan alargar su racha positiva cuando reciban a los Tigres UANL en un partido pendiente de la jornada 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo se jugará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, con la expectativa de estadio lleno y millones de aficionados siguiéndolo desde casa.

Si te preguntas a qué hora inicia el partido y en qué canal verlo en México, Estados Unidos y países de Centroamérica, aquí te dejamos toda la información actualizada para que no te pierdas este gran choque, ya sea desde la televisión, un Smart TV o vía streaming online en tu celular, PC o tablet.

¿Dónde ver transmite Chivas vs. Tigres EN VIVO?

  • México: Amazon Prime Video (plan mensual $99 MXN / anual $899 MXN, incluye prueba gratuita para nuevos usuarios). Disponible en Smart TV, Fire TV, celulares, PC y tablets.
  • Estados Unidos: fubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO.
  • Puerto Rico: NAICOM, Telemundo y UNIVERSO.
  • Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras: Por confirmar derechos locales (se recomienda usar plataformas legales disponibles en la región).
  • Panamá: Por confirmar señal local.
  • República Dominicana: Telemundo y UNIVERSO.

¿A qué hora juega Chivas vs. Tigres por la Liga MX 2025?

  • México: 19:05 (Tiempo del Centro)
  • Estados Unidos (ET): 21:05
  • Estados Unidos (PT): 18:05
  • Puerto Rico: 21:05
  • Costa Rica: 19:05
  • El Salvador: 19:05
  • Nicaragua: 19:05
  • Guatemala: 19:05
  • Honduras: 19:05
  • Panamá: 20:05
  • República Dominicana: 21:05

Chivas Guadalajara vs. Tigres UANL: posibles alineaciones del partido

Chivas: Raúl Rangel; Miguel Gómez, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González; Luis Romo, Fernando González, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez; Roberto Alvarado, Cade Cowell.

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo, Joaquim, Diego Laínez; Marco Farfán, Juan Brunetta, Bernardo Parra, Ozziel Herrera; Ángel Correa, Iván López

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

