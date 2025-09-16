Las Chivas de Guadalajara viven un gran momento tras imponerse en el Clásico Nacional y ahora buscan alargar su racha positiva cuando reciban a los Tigres UANL en un partido pendiente de la jornada 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo se jugará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, con la expectativa de estadio lleno y millones de aficionados siguiéndolo desde casa.
Si te preguntas a qué hora inicia el partido y en qué canal verlo en México, Estados Unidos y países de Centroamérica, aquí te dejamos toda la información actualizada para que no te pierdas este gran choque, ya sea desde la televisión, un Smart TV o vía streaming online en tu celular, PC o tablet.
¿Dónde ver transmite Chivas vs. Tigres EN VIVO?
- México: Amazon Prime Video (plan mensual $99 MXN / anual $899 MXN, incluye prueba gratuita para nuevos usuarios). Disponible en Smart TV, Fire TV, celulares, PC y tablets.
- Estados Unidos: fubo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Telemundo y UNIVERSO.
- Puerto Rico: NAICOM, Telemundo y UNIVERSO.
- Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras: Por confirmar derechos locales (se recomienda usar plataformas legales disponibles en la región).
- Panamá: Por confirmar señal local.
- República Dominicana: Telemundo y UNIVERSO.
¿A qué hora juega Chivas vs. Tigres por la Liga MX 2025?
- México: 19:05 (Tiempo del Centro)
- Estados Unidos (ET): 21:05
- Estados Unidos (PT): 18:05
- Puerto Rico: 21:05
- Costa Rica: 19:05
- El Salvador: 19:05
- Nicaragua: 19:05
- Guatemala: 19:05
- Honduras: 19:05
- Panamá: 20:05
- República Dominicana: 21:05
Chivas Guadalajara vs. Tigres UANL: posibles alineaciones del partido
Chivas: Raúl Rangel; Miguel Gómez, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González; Luis Romo, Fernando González, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez; Roberto Alvarado, Cade Cowell.
Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo, Joaquim, Diego Laínez; Marco Farfán, Juan Brunetta, Bernardo Parra, Ozziel Herrera; Ángel Correa, Iván López