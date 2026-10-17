Este sábado 17 de octubre, Chivas de Guadalajara se enfrenta a Tigres de la UANL por la jornada 12 del Apertura de la Liga MX en el Estadio Akron. Un duelo que promete emociones, donde ambos equipos buscarán el triunfo para escalar posiciones en la tabla y no complicar sus opciones de clasificar a la siguiente fase del campeonato.

El Rebaño Sagrado no atraviesa un buen momento deportivo. Tras el empate con América en el Clásico Nacional, Chivas no logra sumar tres puntos en sus últimos 3 partidos. Igualó con las Águilas y Atlas y cayó 2-0 contra Querétaro. Por ello, el equipo dirigido por Gabriel Milito intentará tomar control del partido desde los primeros minutos del compromiso. Para este duelo no contarán con Kevin Castañeda, quien debe cumplir su sanción por ser expulsado en el Clásico Tapatío.

Tigres, por su parte, están en la casilla 13 con 13 unidades. Solo han ganado tres partidos, empataron en 4 duelos y cayeron en 4 ocasiones. Han anotado 13 goles y recibieron 15 tantos. Están en la obligación de sumar para buscar su clasificación a la siguiente fase del Apertura.

¿Dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL?

La transmisión del partido entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL en territorio mexicano estará a cargo de Amazon Prime Video.

México: Amazon Prime Video

Puerto Rico: Telemundo Y UNIVERSO

Estados Unidos: Telemundo y UNIVERSO

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL?

En México, el partido entre Guadalajara vs. Tigres hoy por la Liga MX empezará a las 5:07 p.m. Te presentamos los horarios según tu localidad.

México: 5:07 p. m.

Guatemala: 5:07 p. m.

Honduras: 5:07 p. m.

El Salvador: 5:07 p. m.

Costa Rica: 5:07 p. m.

Nicaragua: 5:07 p. m.

Panamá: 6:07 p. m.

Colombia: 6:07 p. m.

Perú: 6:07 p. m.

Ecuador: 6:07 p. m.

Venezuela: 7:07 p. m.

Bolivia: 7:07 p. m.

Chile: 8:07 p. m.

Argentina: 8:07 p. m.

Uruguay: 8:07 p. m.

Paraguay: 8:07 p. m.

Horarios de Chivas vs. Tigres UANL en Estados Unidos

Estados Unidos (hora del Este): 7:07 p. m.

Estados Unidos (hora Central): 6:07 p. m.

Estados Unidos (hora Montaña): 5:07 p.m.

Estados Unidos (hora del Pacífico): 4:07 p. m.