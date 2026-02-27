A pesar de haber sufrido su primera derrota en el Clausura 2026, las Chivas de Guadalajara continúan firmes en la cima del torneo y juegan ante Toluca este sábado 28 de febrero por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga MX . Si quieres ver el partido en vivo en directo online, puedes hacerlo a través de canales de televisión y streaming desde cualquier dispositivo móvil. Conoce cómo seguirlo desde México y otros países del continente.

Bajo la dirección de Gabriel Milito, Chivas llega fortalecido tras un sólido desempeño ante Cruz Azul, pese al tropiezo en el Estadio Cuauhtémoc. Ahora, el reto será visitar a los Diablos Rojos, el único rival que logró superarlo con autoridad en el semestre anterior con aquella recordada goleada en el Akron. El duelo promete máxima intensidad y espectáculo: el líder del torneo frente al tercer clasificado, separados por apenas tres puntos y con estilos de juego que encarnan la élite táctica del fútbol mexicano.

