Chivas tiene poco margen para recuperarse: tras el empate 1-1 ante Tigres en el Estadio Akron, y ahora el Guadalajara enfrenta al Necaxa este martes 20 de octubre desde el Estadio Akron, por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Para ver el partido en vivo y en directo online, podrás hacerlo a través de canales de TV abierta, cable y streaming online disponibles en México y otros países del mundo. Además, conoce a qué hora juegan para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿Qué canal transmite Chivas vs. Necaxa EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El partido Chivas de Guadalajara vs. Necaxa se podrá ver por Prime Video en México y por Universo y Peacock en Estados Unidos . El encuentro se disputará el martes 20 de octubre de 2026, a las 18:07 horas del centro de México, en el Estadio Akron, por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. Para los demás países de Latinoamérica, no pude verificar una señal específica para este compromiso.

País o territorio Canales de televisión Streaming online México Sin transmisión por TV abierta o de paga anunciada; la emisión es exclusiva por streaming Prime Video Estados Unidos Universo Peacock Estados Unidos: alternativas para acceder a Universo Universo mediante un paquete que incluya el canal Fubo Latino y DIRECTV Stream Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica No verificado para este partido No verificado para este partido Panamá y República Dominicana No verificado para este partido No verificado para este partido Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela No verificado para este partido No verificado para este partido Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil No verificado para este partido No verificado para este partido

En México, la opción para ver Chivas vs. Necaxa en vivo es Prime Video. El encuentro está anunciado como exclusivo de esta plataforma, por lo que no se ha señalado una alternativa en televisión abierta o de paga. Para seguirlo por internet es necesario contar con una suscripción activa. El inicio está programado para las 18:07 horas del centro de México.

En Estados Unidos, el partido se transmitirá en español por Universo en televisión y Peacock por streaming. La programación oficial de Telemundo anuncia el comienzo de la cobertura a las 19:30 horas del Este, mientras que el silbatazo inicial está previsto para las 20:07 del Este, 19:07 del Centro y 17:07 del Pacífico. Aunque algunas notas mencionan también a Telemundo, la cartelera oficial de este encuentro identifica específicamente a Universo y Peacock.

¿A qué hora juega Chivas - Necaxa EN VIVO HOY por la Liga MX?

El partido entre Chivas de Guadalajara y Necaxa se jugará el martes 20 de octubre de 2026 a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron. El encuentro corresponde a la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. El calendario oficial de Necaxa confirma la fecha, la sede y el horario.

País o zona Hora de inicio local Fecha México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 18:07 Martes 20 de octubre México: Cancún 19:07 Martes 20 de octubre México: Tijuana 17:07 Martes 20 de octubre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 18:07 Martes 20 de octubre Perú, Colombia, Ecuador continental y Panamá 19:07 Martes 20 de octubre Bolivia, Venezuela y República Dominicana 20:07 Martes 20 de octubre Argentina, Uruguay y Paraguay 21:07 Martes 20 de octubre Chile: Santiago 21:07 Martes 20 de octubre Brasil: Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro 21:07 Martes 20 de octubre Estados Unidos: costa este — Nueva York y Miami 20:07 Martes 20 de octubre Estados Unidos: zona centro — Chicago y Houston 19:07 Martes 20 de octubre Estados Unidos: costa oeste — Los Ángeles 17:07 Martes 20 de octubre España peninsular 02:07 Miércoles 21 de octubre

Los horarios se presentan como equivalencias del inicio anunciado a las 18:07 del centro de México. Las ediciones regionales de ESPN también señalan las 19:07 para Ecuador y las 21:07 para Chile; la información para Estados Unidos coincide con las 20:07 del Este, 19:07 del Centro y 17:07 del Pacífico.