Chivas tiene poco margen para recuperarse: tras el empate 1-1 ante Tigres en el Estadio Akron, y ahora el Guadalajara enfrenta al Necaxa este martes 20 de octubre desde el Estadio Akron, por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Para ver el partido en vivo y en directo online, podrás hacerlo a través de canales de TV abierta, cable y streaming online disponibles en México y otros países del mundo. Además, conoce a qué hora juegan para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿Qué canal transmite Chivas vs. Necaxa EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?
El partido Chivas de Guadalajara vs. Necaxa se podrá ver por Prime Video en México y por Universo y Peacock en Estados Unidos. El encuentro se disputará el martes 20 de octubre de 2026, a las 18:07 horas del centro de México, en el Estadio Akron, por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. Para los demás países de Latinoamérica, no pude verificar una señal específica para este compromiso.
|País o territorio
|Canales de televisión
|Streaming online
|México
|Sin transmisión por TV abierta o de paga anunciada; la emisión es exclusiva por streaming
|Prime Video
|Estados Unidos
|Universo
|Peacock
|Estados Unidos: alternativas para acceder a Universo
|Universo mediante un paquete que incluya el canal
|Fubo Latino y DIRECTV Stream
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|No verificado para este partido
|No verificado para este partido
|Panamá y República Dominicana
|No verificado para este partido
|No verificado para este partido
|Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela
|No verificado para este partido
|No verificado para este partido
|Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
|No verificado para este partido
|No verificado para este partido
En México, la opción para ver Chivas vs. Necaxa en vivo es Prime Video. El encuentro está anunciado como exclusivo de esta plataforma, por lo que no se ha señalado una alternativa en televisión abierta o de paga. Para seguirlo por internet es necesario contar con una suscripción activa. El inicio está programado para las 18:07 horas del centro de México.
En Estados Unidos, el partido se transmitirá en español por Universo en televisión y Peacock por streaming. La programación oficial de Telemundo anuncia el comienzo de la cobertura a las 19:30 horas del Este, mientras que el silbatazo inicial está previsto para las 20:07 del Este, 19:07 del Centro y 17:07 del Pacífico. Aunque algunas notas mencionan también a Telemundo, la cartelera oficial de este encuentro identifica específicamente a Universo y Peacock.
¿A qué hora juega Chivas - Necaxa EN VIVO HOY por la Liga MX?
El partido entre Chivas de Guadalajara y Necaxa se jugará el martes 20 de octubre de 2026 a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron. El encuentro corresponde a la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. El calendario oficial de Necaxa confirma la fecha, la sede y el horario.
|País o zona
|Hora de inicio local
|Fecha
|México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey
|18:07
|Martes 20 de octubre
|México: Cancún
|19:07
|Martes 20 de octubre
|México: Tijuana
|17:07
|Martes 20 de octubre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|18:07
|Martes 20 de octubre
|Perú, Colombia, Ecuador continental y Panamá
|19:07
|Martes 20 de octubre
|Bolivia, Venezuela y República Dominicana
|20:07
|Martes 20 de octubre
|Argentina, Uruguay y Paraguay
|21:07
|Martes 20 de octubre
|Chile: Santiago
|21:07
|Martes 20 de octubre
|Brasil: Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro
|21:07
|Martes 20 de octubre
|Estados Unidos: costa este — Nueva York y Miami
|20:07
|Martes 20 de octubre
|Estados Unidos: zona centro — Chicago y Houston
|19:07
|Martes 20 de octubre
|Estados Unidos: costa oeste — Los Ángeles
|17:07
|Martes 20 de octubre
|España peninsular
|02:07
|Miércoles 21 de octubre
Los horarios se presentan como equivalencias del inicio anunciado a las 18:07 del centro de México. Las ediciones regionales de ESPN también señalan las 19:07 para Ecuador y las 21:07 para Chile; la información para Estados Unidos coincide con las 20:07 del Este, 19:07 del Centro y 17:07 del Pacífico.