Consulta qué canales de TV abierta y dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Necaxa EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS transmiten la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Consulta qué canales de TV abierta y dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Necaxa EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS transmiten la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

Chivas tiene poco margen para recuperarse: tras el empate 1-1 ante Tigres en el Estadio Akron, y ahora el Guadalajara enfrenta al Necaxa este martes 20 de octubre desde el Estadio Akron, por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Para ver el partido en vivo y en directo online, podrás hacerlo a través de canales de TV abierta, cable y streaming online disponibles en México y otros países del mundo. Además, conoce a qué hora juegan para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿Qué canal transmite Chivas vs. Necaxa EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El partido Chivas de Guadalajara vs. Necaxa se podrá ver por Prime Video en México y por Universo y Peacock en Estados Unidos. El encuentro se disputará el martes 20 de octubre de 2026, a las 18:07 horas del centro de México, en el Estadio Akron, por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. Para los demás países de Latinoamérica, no pude verificar una señal específica para este compromiso.

País o territorioCanales de televisiónStreaming online
MéxicoSin transmisión por TV abierta o de paga anunciada; la emisión es exclusiva por streamingPrime Video
Estados UnidosUniversoPeacock
Estados Unidos: alternativas para acceder a UniversoUniverso mediante un paquete que incluya el canalFubo Latino y DIRECTV Stream
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa RicaNo verificado para este partidoNo verificado para este partido
Panamá y República DominicanaNo verificado para este partidoNo verificado para este partido
Perú, Colombia, Ecuador y VenezuelaNo verificado para este partidoNo verificado para este partido
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y BrasilNo verificado para este partidoNo verificado para este partido

En México, la opción para ver Chivas vs. Necaxa en vivo es Prime Video. El encuentro está anunciado como exclusivo de esta plataforma, por lo que no se ha señalado una alternativa en televisión abierta o de paga. Para seguirlo por internet es necesario contar con una suscripción activa. El inicio está programado para las 18:07 horas del centro de México.

En Estados Unidos, el partido se transmitirá en español por Universo en televisión y Peacock por streaming. La programación oficial de Telemundo anuncia el comienzo de la cobertura a las 19:30 horas del Este, mientras que el silbatazo inicial está previsto para las 20:07 del Este, 19:07 del Centro y 17:07 del Pacífico. Aunque algunas notas mencionan también a Telemundo, la cartelera oficial de este encuentro identifica específicamente a Universo y Peacock.

¿A qué hora juega Chivas - Necaxa EN VIVO HOY por la Liga MX?

El partido entre Chivas de Guadalajara y Necaxa se jugará el martes 20 de octubre de 2026 a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron. El encuentro corresponde a la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. El calendario oficial de Necaxa confirma la fecha, la sede y el horario.

País o zonaHora de inicio localFecha
México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey18:07Martes 20 de octubre
México: Cancún19:07Martes 20 de octubre
México: Tijuana17:07Martes 20 de octubre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica18:07Martes 20 de octubre
Perú, Colombia, Ecuador continental y Panamá19:07Martes 20 de octubre
Bolivia, Venezuela y República Dominicana20:07Martes 20 de octubre
Argentina, Uruguay y Paraguay21:07Martes 20 de octubre
Chile: Santiago21:07Martes 20 de octubre
Brasil: Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro21:07Martes 20 de octubre
Estados Unidos: costa este — Nueva York y Miami20:07Martes 20 de octubre
Estados Unidos: zona centro — Chicago y Houston19:07Martes 20 de octubre
Estados Unidos: costa oeste — Los Ángeles17:07Martes 20 de octubre
España peninsular02:07Miércoles 21 de octubre

Los horarios se presentan como equivalencias del inicio anunciado a las 18:07 del centro de México. Las ediciones regionales de ESPN también señalan las 19:07 para Ecuador y las 21:07 para Chile; la información para Estados Unidos coincide con las 20:07 del Este, 19:07 del Centro y 17:07 del Pacífico.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC