La Leagues Cup 2025 comienza con una edición renovada a la que están clasificados los mejores equipos de la temporada de la MLS y los 18 de la Liga MX, en busca de consolidarse como el exponente del mejor fútbol de la región. Chivas Gudalajara juega con New York RB hoy, miércoles 31 de julio, a partir de las 5:30 p.m. (CDMX), 7:30 p.m. (ET) en el Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos . Conoce dónde ver el partido en vivo por televisión, cable o señal streaming online desde México, Estados Unidos y otras partes del mundo desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Chivas Guadalajara - New York RB EN VIVO ONLINE por la Leagues Cup 2025

Los partidos de la MLS contra la Liga MX se transmiten en Apple TV a través de su Pase de Temporada de la MLS. Apple ofrece un descuento del 50% que te permite suscribirte al Pase de Temporada de la MLS por solo $39 (precio regular $79) para suscriptores de Apple TV +.

Quienes no estén suscritos pueden registrarse por $49 para el resto de la temporada, en lugar de $99 por temporada. Úselo para ver en vivo los partidos de la Leagues Cup en línea y acceder a todos los partidos de la Major League Soccer durante el resto de la temporada.

La Leagues Cup también se puede ver en streaming con Sling Blue, Fubo y Hulu + Live TV, todos con Fox Sports. Aunque Sling no ofrece una prueba gratuita, Fubo y Hulu + Live TV ofrecen una de 7 y 3 días, respectivamente.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Argentina MLS Season Pass México MLS Season Pass Estados Unidos MLS Season Pass España MLS Season Pass Brasil MLS Season Pass Colombia MLS Season Pass Chile MLS Season Pass Perú MLS Season Pass Uruguay MLS Season Pass Bolivia MLS Season Pass Paraguay MLS Season Pass Venezuela MLS Season Pass Costa Rica MLS Season Pass Panamá MLS Season Pass Nicaragua MLS Season Pass El Salvador MLS Season Pass Guatemala MLS Season Pass Honduras MLS Season Pass Puerto Rico MLS Season Pass Cuba MLS Season Pass República Dominicana MLS Season Pass Canadá MLS Season Pass Italia MLS Season Pass Alemania MLS Season Pass Francia MLS Season Pass Japón MLS Season Pass

Fecha, hora y TV para ver Chivas Guadalajara - New York RB

Conoce los datos claves para ver el partido entre Chivas Guadalajara - New York RB por la primera jornada de la Leagues Cup 2025.

Partido: Chivas Guadalajara vs. New York RB

Chivas Guadalajara vs. New York RB Día: Jueves 1 de julio

Jueves 1 de julio Estadio: Red Bull Arena, New Jersey, Estados Unidos

Red Bull Arena, New Jersey, Estados Unidos Horario: 17:30 CDMX, 19:30 ET

17:30 CDMX, 19:30 ET Streaming Online: MLS Season Pass