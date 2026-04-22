El Clausura de la Liga MX 2026 nos ha regalado partidos emocionantes. El Chivas - Necaxa por la Jornada 16 no será la excepción. El encuentro se disputará este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria Aguascalientes. Para que sepas a qué hora empezará el compromiso y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.

Con el fin de que recibas la más completa información posible, te cuento que Cruz Azul afrontará el duelo tras haber empatado 1-1 con Tijuana por la fecha pasada. Querétaro, en tanto, también llega al compromiso luego de haber igualado en el certamen. En su caso, fue 1-1 con Mazatlán.

El partido Chivas - Necaxa por el Clausura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Chivas - Necaxa en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Chivas - Necaxa por el Clausura de la Liga MX 2026 este miércoles 22 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Chivas - Necaxa?

Este miércoles 22 de abril se podrá ver el Chivas - Necaxa por el Clausura de la Liga MX 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: CBS Sports Network, fuboTV, Univision, Univision NOW, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

México: TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports, Marca Claro, ViX México

Puerto Rico: CBS Sports Network, Claro Sports, ViX, NAICOM

Argentina: Claro Sports, Marca Claro

Bolivia: Claro Sports, Marca Claro

Chile: Claro Sports, Marca Claro

Colombia: Claro Sports, Marca Claro

Ecuador: Claro Sports, Marca Claro

Paraguay: Claro Sports, Marca Claro

Perú: Claro Sports, Marca Claro

Venezuela: Claro Sports, Marca Claro

Uruguay: Claro Sports, Marca Claro

Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports, Marca Claro, ViX

República Dominicana: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports, Marca Claro, ViX

Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports, Marca Claro, ViX

Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports, ViX