El Clausura de la Liga MX 2026 nos ha regalado partidos emocionantes. El Chivas - Necaxa por la Jornada 16 no será la excepción. El encuentro se disputará este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria Aguascalientes. Para que sepas a qué hora empezará el compromiso y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.
Con el fin de que recibas la más completa información posible, te cuento que Cruz Azul afrontará el duelo tras haber empatado 1-1 con Tijuana por la fecha pasada. Querétaro, en tanto, también llega al compromiso luego de haber igualado en el certamen. En su caso, fue 1-1 con Mazatlán.
¿A qué hora ver EN VIVO el Chivas - Necaxa en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Chivas - Necaxa por el Clausura de la Liga MX 2026 este miércoles 22 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Chivas - Necaxa?
Este miércoles 22 de abril se podrá ver el Chivas - Necaxa por el Clausura de la Liga MX 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: CBS Sports Network, fuboTV, Univision, Univision NOW, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- México: TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports, Marca Claro, ViX México
- Puerto Rico: CBS Sports Network, Claro Sports, ViX, NAICOM
- Argentina: Claro Sports, Marca Claro
- Bolivia: Claro Sports, Marca Claro
- Chile: Claro Sports, Marca Claro
- Colombia: Claro Sports, Marca Claro
- Ecuador: Claro Sports, Marca Claro
- Paraguay: Claro Sports, Marca Claro
- Perú: Claro Sports, Marca Claro
- Venezuela: Claro Sports, Marca Claro
- Uruguay: Claro Sports, Marca Claro
- Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports, Marca Claro, ViX
- República Dominicana: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports, Marca Claro, ViX
- Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports, Marca Claro, ViX
- Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports, ViX