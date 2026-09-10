Este jueves 10 de septiembre, Cienciano recibirá a Montevideo City Torque en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El ‘Papá’ quiere aprovechar la altura para marcar la diferencia en la serie y llegar al duelo en Uruguay con una ventaja que le permita lograr la clasificación.

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo llega fortalecido después de eliminar a Botafogo. Aunque perdió 1-0 en el duelo de vuelta, el resultado de la eliminatoria le permitió avanzar y meterse entre los ocho mejores del certamen. Esa clasificación no solo elevó la confianza del plantel, sino que confirmó que tiene capacidad para competir en escenarios de alta exigencia continental.

La localía aparece como uno de los factores más importantes de esta eliminatoria. Cienciano ha construido buena parte de su campaña internacional a partir de su rendimiento en el Cusco, donde la altura, el entorno y el conocimiento del campo pueden convertirse en elementos determinantes.

Montevideo City Torque, por su parte, ha demostrado capacidad para competir fuera de casa y llega a esta instancia después de superar distintas pruebas durante su recorrido continental. En octavos, por ejemplo, eliminó a Tigre tras imponerse 2-1 en el partido decisivo.

Horarios del partido Cienciano vs. Torque por la Copa Sudamericana

Te presentamos los horarios del partido entre Cienciano y Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

País Horario Perú 7:30 p. m. Colombia 7:30 p. m. Ecuador 7:30 p. m. Panamá 7:30 p. m. México (CDMX) 6:30 p. m. Costa Rica 6:30 p. m. Guatemala 6:30 p. m. Honduras 6:30 p. m. Nicaragua 6:30 p. m. El Salvador 6:30 p. m. Venezuela 8:30 p. m. Bolivia 8:30 p. m. Chile 8:30 p. m. Paraguay 8:30 p. m. Argentina 9:30 p. m. Uruguay 9:30 p. m. Brasil (Brasilia) 9:30 p. m. EE. UU. – Este (ET) 8:30 p. m. EE. UU. – Centro (CT) 7:30 p. m. EE. UU. – Montaña (MT) 6:30 p. m. EE. UU. – Pacífico (PT) 5:30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Cienciano vs. Torque por la Copa Sudamericana?

Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Cienciano y Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Argentina: DIRECTV Sports y DGO

Brasil: Paramount+

Chile: DIRECTV Sports y DGO

Ecuador: DIRECTV Sports y DGO

Perú: DIRECTV Sports y DGO

Uruguay: DIRECTV Sports y DGO

Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV, beIN Sports CONNECT

Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

En Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, el partido entre Cienciano y Torque será transmitido por DirecTV y DGO. En Estados Unidos, el duelo lo puedes ver por beIN Sports y fuboTV.