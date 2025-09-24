Club América y Atlético San Luis se enfrentan este miércoles 24 de septiembre por la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido se jugará en el Estadio Alfonso Lastras desde las 21:00 horas en México, 23:00 horas ET en Estados Unidos y 13:00 horas en España. Las Águilas llegan con la misión de reencontrarse con el triunfo tras caer ante Chivas y empatar con Rayados, mientras que los potosinos buscan afianzarse en zona de play-in.

¿Cómo y dónde ver el San Luis vs América en TV y streaming online?

México

TV: ESPN

Streaming: Disney+

Estados Unidos

TV: TUDN

Streaming: ViX Premium (con prueba gratuita)

Así llegan América vs. Atlético San Luis

El equipo de André Jardine atraviesa un momento especial: tricampeón de Liga MX en Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, busca ahora seguir sumando títulos locales tras las frustraciones internacionales en Mundial de Clubes, Concachampions y Leagues Cup. En la Liga MX, América viene de un empate 2-2 ante Monterrey y una derrota 2-1 frente a Chivas, aunque previamente logró victorias sólidas contra Pachuca, Atlas y Tigres.

San Luis llega a este partido en el puesto 11 de la tabla, con tres victorias, un empate y cinco derrotas en nueve jornadas. El equipo potosino viene de golear 4-1 a Santos Laguna con tantos de Sanabria, Galdamés y un doblete de Joao Pedro. En casa intentará frenar al vigente tricampeón para escalar posiciones rumbo al play-in.

Horarios del partido San Luis vs América

México: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos (ET): 23:00 horas

23:00 horas España: 13:00 horas (jueves 25 de septiembre)

Últimos resultados

Atlético San Luis:

Santos 1-4 San Luis (victoria)

Tijuana 1-1 (empate)

Toluca 3-1 (derrota)

Querétaro 3-2 (derrota)

Puebla 0-2 (victoria)

América:

Monterrey 2-2 (empate)

Chivas 1-2 (derrota)

Pachuca 0-2 (victoria)

Atlas 2-4 (victoria)

Tigres 1-3 (victoria)

Posibles alineaciones América vs. Atlético San Luis

Atlético San Luis: A. Sánchez; R. Torres, Robson, E. Águila; J. Sanabria, Ó. Macías, S. Salles Lamonge, S. Pérez Bouquet, B. Galdamés; Miguel García, J. Pedro.

A. Sánchez; R. Torres, Robson, E. Águila; J. Sanabria, Ó. Macías, S. Salles Lamonge, S. Pérez Bouquet, B. Galdamés; Miguel García, J. Pedro. Club América: L. Malagón; K. Álvarez, S. Cáceres, R. del Castillo, C. Borja; I. Reyes, Á. Fidalgo, A. Zendejas; A. Saint-Maximin, E. Sánchez, R. Aguirre.

