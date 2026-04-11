Este sábado 11 de abril, el Clásico Joven vivirá una nueva edición en la Liga MX 2026. Desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México, mira el partido de Club América vs. Cruz Azul EN VIVO, tanto en TV paga como TV abierta, en lo que será la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano. A continuación, revisa cuáles son los canales para seguir el juego, así como el horario de inicio . Recordemos que el América marcha en el sexto lugar con 18 unidades y aún no asegura su clasificación a la próxima ronda, mientras que Cruz Azul ocupa la segunda posición con 27 unidades, a 4 del líder Chivas.

El América vs. Cruz Azul por el Clausura de la Liga MX 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Mag)

¿El partido de América vs. Cruz Azul por el Clásico Joven se podrá ver en TV abierta?

La respuesta es SÍ. Este Clásico Joven de Club América vs. Cruz Azul será transmitido en señal abierta a través del Canal 5 de Televisa, para buena noticia de todos los aficionados de ambos equipos para poder seguir el minuto a minuto desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

¿Qué canal transmite y dónde ver Chivas vs. América EN VIVO por Clásico Nacional?

La transmisión del juego de Club América vs. Cruz Azul EN VIVO será a través de TUDN y Canal 5 de Televisa, mientras que en streaming será mediante ViX. De otro lado, si vives en Estados Unidos podrás seguirlo a través de TUDN USA y Univisión Deportes.

Canal TV México: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Canal 5, TUDN y ViX Premium Canal TV USA: TUDN USA y Univisión

Horarios Club América vs. Cruz Azul por Jornada 14 de la Liga MX 2026

Mira el inicio del partido de América vs. Cruz Azul este sábado 11 de abril desde las 9:05 p.m. Centro de México, en lo que será el duelo más atractivo de esta Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Sigue el minuto a minuto, además, a partir de las 11:05 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos.

Club América vs. Cruz Azul: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Sábado 11 de abril de 2026 Lugar: Estadio Banorte de Ciudad de México

Estadio Banorte de Ciudad de México Hora: 9:05 p.m. Tiempo Centro de México / 11:05 p.m. Tiempo del Este

9:05 p.m. Tiempo Centro de México / 11:05 p.m. Tiempo del Este Canal TV: TUDN y Canal 5

TUDN y Canal 5 Streaming: ViX Premium