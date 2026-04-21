No te lo puedes perder. América y León se enfrentan este martes 21 de abril de 2026 a las 9:06 p.m. (hora del centro de México / CDMX) en un duelo clave por la penúltima jornada del Clausura 2026 de la Liga MX . Con la fase regular entrando en su recta final, ambos equipos llegan obligados a sumar en un partido que puede definir su posición de cara a la liguilla.

Las Águilas afrontan este compromiso con el ánimo renovado tras una victoria que rompió pronósticos, luego de imponerse 2-1 a Toluca con una actuación estelar de Brian Rodríguez, autor de un doblete que lo convirtió en la gran figura. Sin embargo, el equipo dirigido por André Jardine sabe que no hay margen para relajaciones, ya que enfrente tendrá a un León enrachado que buscará complicarles la noche y poner a prueba si este resurgir azulcrema es el inicio de algo grande o solo un destello pasajero.

¿Dónde ver América vs. León EN VIVO hoy 21 de abril de 2026?

El partido correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX no será transmitido por TV abierta en México. La única señal confirmada para seguir este encuentro en directo es a través de la plataforma de streaming FOX One.

Opciones para verlo:

Streaming: FOX One (exclusivo)

FOX One (exclusivo) TV abierta: ❌ No disponible

❌ No disponible Online: Solo mediante la plataforma oficial

Este duelo clave rumbo a la Liguilla estará disponible únicamente en formato digital, por lo que los aficionados deberán acceder a FOX One para no perderse ningún detalle del choque entre América y León.

¿Cómo ver FOX One en México?

Para seguir el partido entre Club América y Club León, necesitarás acceso a FOX One, ya que la transmisión será exclusiva en este servicio.

Estas son las formas de verlo:

App oficial: Descarga FOX One en tu celular (Android o iOS)

Descarga FOX One en tu celular (Android o iOS) Computadora: Ingresa desde tu navegador a la plataforma oficial

Ingresa desde tu navegador a la plataforma oficial Smart TV: Disponible en televisores compatibles o mediante dispositivos como Chromecast

Disponible en televisores compatibles o mediante dispositivos como Chromecast Suscripción: Necesitas una cuenta activa para acceder al contenido en vivo

Recuerda que no estará disponible en televisión abierta ni en otros canales, por lo que FOX One es la única opción para ver este duelo clave del Clausura 2026 en México.

Precios de FOX One en México

El servicio de FOX One tiene un costo bastante claro para 2026, aunque puede variar ligeramente según dónde lo contrates (app, Prime Video o Claro Video).

Planes disponibles:

Plan mensual: alrededor de $175 pesos mexicanos al mes

alrededor de Plan anual (promocional): cerca de $999 pesos al año (en ofertas)

cerca de (en ofertas) En tiendas como App Store también aparece: mensual ($175 MXN), anual (hasta $1,680 MXN dependiendo del plan)

Horario, canal TV y dónde ver América vs. León por Liga MX 2026

Fecha : Martes 21 de abril del 2026

: Martes 21 de abril del 2026 Partido : América vs. León

: América vs. León Horario : 9:05 p.m. hora de México

: 9:05 p.m. hora de México Canal : FOX One

: FOX One Lugar: Estadio León