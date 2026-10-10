Uno lucha por el liderato y otro por ingresar a zona de playoffs. Este sábado 10 de octubre, no te pierdas el partido de América vs. Monterrey EN VIVO desde el Estadio Azteca (Estadio Banorte), que se disputará por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te dejaré con los horarios y canales para que puedas seguir la transmisión de este juego minuto a minuto desde México y Estados Unidos .

El partido Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿El partido de Club América — Monterrey por Jornada 11 del Apertura 2026 se podrá ver en TV abierta?

La respuesta es SÍ. Este enfrentamiento de Club América — Monterrey será transmitido en señal abierta a través del Canal 5 de Televisa, para buena noticia de todos los aficionados de ambos equipos para poder seguir el minuto a minuto desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

¿Qué canal transmite y dónde ver Club América — Monterrey EN VIVO por Liga MX?

La transmisión del juego de Club América vs. Monterrey EN VIVO será a través de TUDN y Canal 5 de Televisa, mientras que en streaming será mediante ViX. De otro lado, si vives en Estados Unidos podrás seguirlo a través de TUDN USA y Univisión Deportes.

Canal TV México: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Canal 5, TUDN y ViX Premium Canal TV USA: TUDN USA y Univisión

Horarios Club América — Monterrey por Jornada 11 de la Liga MX 2026

Mira el inicio del partido de América vs. Monterrey este sábado 10 de octubre desde las 9:00 p.m. Centro de México, en lo que será el duelo más atractivo de esta Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Sigue el minuto a minuto, además, a partir de las 11:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos.

Club América vs. Monterrey: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026 Lugar: Estadio Banorte de Ciudad de México

Estadio Banorte de Ciudad de México Hora: 9:00 p.m. Tiempo Centro de México / 11:00 p.m. Tiempo del Este

9:00 p.m. Tiempo Centro de México / 11:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: TUDN y Canal 5

TUDN y Canal 5 Streaming: ViX Premium