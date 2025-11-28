Las Águilas están obligadas a ganar para clasificar a Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 tras perder la ida ante Rayados. Una de las llaves más atractivas del fútbol mexicano será Club América vs. Rayados de Monterrey, que se miden este sábado 29 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) , por el partido de vuelta de los cuartos de final en el estadio Azteca. Si estás en Estados Unidos, México y otros países del mundo, te comparto cómo y dónde ver por TV y streaming online el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver el partido Club América vs. Monterrey EN VIVO por TV y Online

El partido de Club América vs. Monterrey, correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se jugará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX, 17:00 hrs) . A continuación, la tabla con los canales de TV y plataformas de streaming online para ver el encuentro, priorizando las regiones solicitadas:

Región Canal de TV / Plataforma de Streaming México Canal 5 (TV Abierta), TUDN (TV Cable), ViX Premium (Streaming), Layvtime (YouTube/Twitch) Estados Unidos Univision, TUDN Streaming USA ViX Premium, TUDN App/Web, Fubo Centroamérica y Caribe TUDN (TV Cable) / ViX Premium Sudamérica Sin Transmisión Definida 🇪🇸 España y 🇪🇺 Europa Sin Transmisión Definida

ViX Premium es la plataforma que suele concentrar los derechos de streaming fuera de México para los partidos de Televisa. Si estás en una región sin TV, es la primera opción a revisar.

es la plataforma que suele concentrar los derechos de fuera de México para los partidos de Televisa. Si estás en una región sin TV, es la primera opción a revisar. Sudamérica y Europa: Los derechos de la Liga MX suelen ser inconsistentes en estas regiones. Para este partido en particular, las fuentes sugieren que no hay una transmisión internacional confirmada.

Los derechos de la Liga MX suelen ser inconsistentes en estas regiones. Para este partido en particular, las fuentes sugieren que no hay una transmisión internacional confirmada. Layvtime es una plataforma de streaming que ha adquirido derechos para algunos partidos del América.

¿A qué hora juega Club América vs. Monterrey por cuartos de final de la Liga MX?

Conoce los horarios por ciudad/país para ver el partido de vuelta de cuartos de final de la Liguilla MX entre Club América vs. Rayados de Monterrey, este sábado 29 de noviembre desde el Estadio Azteca, Ciudad de México.

País / Ciudad Zona Horaria (UTC) Hora de Inicio (Sábado 29 Nov) Ciudad de México UTC-6 17:00 hrs Los Ángeles (PT) UTC-8 15:00 hrs Nueva York (ET) UTC-5 18:00 hrs Panamá UTC-5 18:00 hrs San José, Costa Rica UTC-6 17:00 hrs San Salvador, El Salvador UTC-6 17:00 hrs Bogotá, Colombia UTC-5 18:00 hrs Lima, Perú UTC-5 18:00 hrs Quito, Ecuador UTC-5 18:00 hrs Caracas, Venezuela UTC-4 19:00 hrs La Paz, Bolivia UTC-4 19:00 hrs Santiago, Chile UTC-3 20:00 hrs Buenos Aires, Argentina UTC-3 20:00 hrs Montevideo, Uruguay UTC-3 20:00 hrs Madrid, España UTC+1 00:00 hrs (Medianoche, Domingo 30 Nov)

Alineaciones posibles del América y Monterrey por la Liga MX

El Club América podría saltar al campo con una formación sólida, comandada por Luis Malagón en la portería. La línea defensiva estaría compuesta por Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja. En el mediocampo, el equilibrio lo buscarían Álvaro Fidalgo y Erick Sánchez, quienes tendrían la tarea de enlazar con la potencia ofensiva del equipo. Para el ataque, las “Águilas” contarían con un cuarteto dinámico y contundente: Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, prometiendo un despliegue de velocidad y capacidad de definición.

Por su parte, el equipo de Monterrey presentaría un once con una mezcla de experiencia y talento. Bajo los tres palos estaría Luis Cárdenas, protegido por una zaga que incluiría a Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, el experimentado Sergio Ramos y Stefan Medina. El doble pivote en el centro del campo lo conformarían Fidel Ambriz y Jorge Rodríguez, encargados de la recuperación y distribución del balón. La ofensiva de “Rayados” se proyecta de alto calibre con Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona como creativos, dejando a Germán Berterame como la principal referencia en punta de ataque.