Se viene un gran partido por la Concachampios 2026. Estoy hablando del Club América vs. Philadelphia, que se disputará este martes 10 de marzo. ¿El escenario del vibrante encuentro? El Subaru Park, ubicado en Chester, Pensilvania. Para que sepas a qué hora empezará el compromiso y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.
Con el fin de que recibas la más completa información posible, te cuento que el equipo mexicano afrontará el duelo tras haber vencido 2-1 al Querétaro por el Clausura de la Liga MX 2026. El cuadro estadounidense, por otro lado, llega al compromiso luego de haber sufrido dos derrotas consecutivas. La primera ante NYC FC (2-1) y la segunda ante SJ Earthquakes. Ambas por la MLS.
¿A qué hora ver EN VIVO el Club América vs. Philadelphia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Club América vs. Philadelphia por la Concachampions 2026 este martes 10 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:00 pm
- Estados Unidos (CT): 6:00 pm
- Estados Unidos (MT): 5:00 pm
- Estados Unidos (PT): 4:00 pm
- España: 12:00 am del miércoles 11 de marzo
- México (CDMX): 5:00 pm
- Puerto Rico: 7:00 pm
- República Dominicana: 7:00 pm
- Panamá: 6:00 pm
- Costa Rica: 5:00 pm
- El Salvador: 5:00 pm
- Guatemala: 5:00 pm
- Honduras: 5:00 pm
- Nicaragua: 5:00 pm
- Argentina: 8:00 pm
- Brasil (Brasilia): 8:00 pm
- Uruguay: 8:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 8:00 pm
- Bolivia: 7:00 pm
- Venezuela: 7:00 pm
- Ecuador: 6:00 pm
- Perú: 6:00 pm
- Colombia: 6:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América vs. Philadelphia?
Este martes 10 de marzo se podrá ver el Club América vs. Philadelphia por la Concachampions 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- México: FOX Mexico, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN2 Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte