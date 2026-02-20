El Estadio Cuauhtémoc se prepara para ser el epicentro de la intensidad táctica este viernes 20 de febrero, cuando el Club Puebla reciba a las Águilas del América en un choque trascendental para la Jornada 7 del Clausura 2026. Bajo los reflectores de las 21:06 horas (Tiempo del Centro), ambos conjuntos buscan consolidar su jerarquía en la Liga MX, prometiendo un despliegue de alta competencia donde la precisión técnica y la mística de la victoria se fusionan en el césped poblano. Conoce qué canales de TV y dónde ver por señal online el partido en vivo en directo desde Estados Unidos, México, países de Centroamérica y Sudamérica.

Tras un bache de resultados que se prolonga desde la segunda jornada, La Franja, bajo la dirección estratégica de Albert Espigares, busca capitalizar la resiliencia tras el amargo desenlace frente a Pumas. Por otro lado, el Club América arriba a este compromiso en una fase de reconstrucción anímica; tras la caída en el Clásico Nacional, las Águilas enfrentan un imperativo táctico para recuperar la solvencia competitiva. Este duelo no es solo una suma de puntos, sino el escenario donde la jerarquía institucional y la urgencia deportiva convergen en una batalla por la redención en la Liga MX.

¿Dónde ver América - Puebla EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Puebla vs. América del viernes 20 de febrero de 2026 (J7 Clausura 2026, 21:06 h CDMX) se verá principalmente por Azteca 7, Fox One y TUDN/ViX según la región. A continuación tienes una tabla priorizando México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa con TV y streaming.

Región / País TV abierta TV de paga / cable-satélite Streaming / online principal México Azteca 7 (Canal 7) Fox Sports / Fox One (según operador) App Azteca Deportes, ViX / ViX Premium Estados Unidos No hay abierta reportada para este partido TUDN USA ViX / ViX Premium, apps de TUDN y operadores (Fubo, DirecTV Stream, etc., según paquete con TUDN) ​ Centroamérica (genérico)* Sin señal específica confirmada; usualmente TUDN regional o cable con señal mexicana de Azteca/Fox TUDN regional, Fox Sports vía cable (cuando distribuyen señal de Liga MX) ViX / ViX Premium (disponible en varios países de la región) ​ Sudamérica (ej. Argentina, Chile, Perú, Colombia) No hay TV abierta reportada para este juego ​ No se reporta canal con derechos para este partido en 2026 ​ No hay streaming deportivo dedicado confirmado; solo acceso si el usuario contrata plataformas mexicanas/US (ViX, OTT de cable) España No hay transmisión confirmada para este encuentro ​ No se listan canales españoles con este partido en la parrilla 2026 ​ Sin streaming local específico; sólo opciones internacionales tipo ViX si están habilitadas en la cuenta/país Resto de Europa No hay TV abierta reportada ​ Sin señal europea identificada para este partido puntual ​ Opciones limitadas a servicios globales (OTT con derechos de Liga MX contratados fuera de la región, si el servicio lo permite)

Fecha, hora, TV y Online para ver Club América vs. Puebla EN VIVO

Datos clave para ver el partido entre Club América vs. Puebla por la jornada 7 del Clausura 2026.

Partido: Club América - Puebla

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Fecha: viernes 20 de febrero de 2026

Jornada: séptima del Torneo Clausura

TV / Online: Azteca 7, Fox y Fox One (MEX); TUDN (Estados Unidos)