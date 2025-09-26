El Clásico Capitalino vuelve a despertar la emoción del fútbol mexicano. Este sábado 27 de septiembre, Club América y Pumas UNAM se enfrentarán en la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas llegan como favoritas, pero el equipo de la UNAM suele elevar su nivel frente a los azulcremas.

El partido promete goles, jugadas intensas y momentos decisivos que podrían cambiar la historia del torneo. Las estadísticas recientes muestran un duelo parejo: de los últimos diez enfrentamientos, América suma cuatro victorias, Pumas tres y tres partidos terminaron en empate.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el América vs Pumas UNAM EN VIVO: horarios, canales de transmisión en TV abierta, opciones de streaming online y posibles alineaciones para que no te pierdas ningún detalle de este clásico.

Club América y Pumas UNAM se preparan para el Clásico Capitalino EN VIVO, GRATIS por Apertura 2025 en TV abierta y online. (Composición Mag)

¿A qué hora se juega América vs Pumas UNAM?

El encuentro se disputará en la Ciudad de México el sábado 27 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los horarios según región son:

México: 21:05 horas

Estados Unidos (ET): 23:05 horas

España: 5:05 horas (domingo)

¿Dónde ver el Club América vs Pumas UNAM en TV y online?

Los aficionados podrán seguir el Clásico Capitalino a través de los siguientes canales y plataformas de streaming:

México:

TV: TUDN, Canal 5

Streaming: VIX Premium

Estados Unidos:

TV: TUDN, Fubo Sports, Univision, CBSSN

Streaming: VIX Premium

Este partido estará disponible en TV abierta y plataformas online, permitiendo que los seguidores disfruten del duelo en directo desde cualquier dispositivo.