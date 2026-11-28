El América vs. Monterrey de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX quedó abierto tras el 0-0 de la ida en el Gigante de Acero. Ahora decidirán la llave el próximo sábado 28 de noviembre ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS? A continuación, te comparto la lista de canales por televisión señal abierta y streaming online para seguir la cobertura completa.

Las Águilas no supieron sacar provecho de la superioridad numérica que tuvieron desde el minuto 10, cuando Ricardo Chávez vio la roja tras la revisión del VAR. Los Rayados resistieron con diez hombres y se aferraron a Luis “Mochis” Cárdenas, que le negó el gol a Zendejas y a Borja, entre otros. La vuelta en el Estadio Azteca decidirá al semifinalista. El América avanza con una victoria o con un empate global, porque terminó mejor ubicado en la tabla general. Monterrey está obligado a ganar.

¿Dónde ver Club América — Rayados de Monterrey EN VIVO GRATIS por TV y Online?

El partido de vuelta es el sábado 28 de noviembre a las 21:10 h de CDMX, en el Estadio Banorte (Azteca). Conoce cuáles son los canales de televisión por señal abierta y streaming online para ver el partido en vivo y en directo desde México y Estados Unidos.

País TV abierta TV de paga Streaming online México Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca) TUDN ViX Premium, TUDN En Vivo, Layvtime (YouTube), app y web de Azteca Deportes Estados Unidos UniMás TUDN USA TUDN.com y app, Univisión NOW, ViX

¿A qué hora juega Club América y Rayados?

Estos son los horarios para ver el partido el sábado 28 de noviembre.

Estados Unidos (Pacífico): 7:10 p. m.

7:10 p. m. Estados Unidos (Montaña): 8:10 p. m.

8:10 p. m. México (CDMX): 9:10 p. m.

9:10 p. m. Estados Unidos (Central): 9:10 p. m.

9:10 p. m. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 9:10 p. m.

9:10 p. m. Perú: 10:10 p. m.

10:10 p. m. Colombia: 10:10 p. m.

10:10 p. m. Ecuador: 10:10 p. m.

10:10 p. m. Panamá: 10:10 p. m.

10:10 p. m. Cuba: 10:10 p. m.

10:10 p. m. Estados Unidos (Este): 10:10 p. m.

10:10 p. m. Venezuela: 11:10 p. m.

11:10 p. m. Bolivia: 11:10 p. m.

11:10 p. m. República Dominicana: 11:10 p. m.

11:10 p. m. Puerto Rico: 11:10 p. m.

Estos son los horarios para ver el partido el domingo 29 de noviembre.

Argentina: 12:10 a. m.

12:10 a. m. Chile: 12:10 a. m.

12:10 a. m. Uruguay: 12:10 a. m.

12:10 a. m. Paraguay: 12:10 a. m.

12:10 a. m. Brasil (Brasilia): 12:10 a. m.

12:10 a. m. España (península): 4:10 a. m.

Alineaciones posibles de América y Rayados

América: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Israel Reyes, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Alejandro Zendejas, Edwin Cerrillo, Miguel Borja.

Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Israel Reyes, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Alejandro Zendejas, Edwin Cerrillo, Miguel Borja. Monterrey: Luis Cárdenas, Erick Aguirre, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, César Garza, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús Corona, Hugo Cuypers.

América y Monterrey protagonizarán una de las semifinales de la Leagues Cup 2026, en un duelo entre dos de los clubes mexicanos de mayor peso en la Liga MX que buscarán instalarse en la gran final del torneo; el encuentro promete intensidad y máxima exigencia desde el primer minuto, por lo que los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO, ONLINE y GRATIS, además de consultar las opciones de transmisión disponibles a través de TUDN y Canal 9 (Nueve). (VIDEO DEL X DE @ClubAmerica)