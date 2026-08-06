Por la fase de grupos de la Leagues Cup, Club América y San Diego FC estarán cara a cara este jueves 6 de agosto en el Estadio Banorte. Para que veas el partido, revisa esta nota. Aquí conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Club América - San Diego FC por la Leagues Cup 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Club América - San Diego FC en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Club América - San Diego FC por la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 8:00 pm

España: 4:00 am del viernes 7 de agosto

Puerto Rico: 10:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América - San Diego FC?

Este jueves 6 de agosto se podrá ver el Club América - San Diego FC por la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve

Estados Unidos: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass