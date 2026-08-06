Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Club América - San Diego FC por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Club América - San Diego FC por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Por la fase de grupos de la Leagues Cup, Club América y San Diego FC estarán cara a cara este jueves 6 de agosto en el Estadio Banorte. Para que veas el partido, revisa esta nota. Aquí conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Club América - San Diego FC por la Leagues Cup 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Club América - San Diego FC por la Leagues Cup 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Club América - San Diego FC en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Club América - San Diego FC por la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 10:00 pm                                 
  • Estados Unidos (CT): 9:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 8:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 7:00 pm
  • México (CDMX): 8:00 pm
  • España: 4:00 am del viernes 7 de agosto
  • Puerto Rico: 10:00 pm         
  • Panamá: 9:00 pm                     
  • Costa Rica: 8:00 pm
  • República Dominicana: 10:00 pm
  • El Salvador: 8:00 pm            
  • Guatemala: 8:00 pm
  • Honduras: 8:00 pm
  • Nicaragua: 8:00 pm
  • Argentina: 11:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 11:00 pm
  • Uruguay: 11:00 pm
  • Chile (Santiago): 10:00 pm
  • Paraguay: 11:00 pm
  • Bolivia: 10:00 pm
  • Venezuela: 10:00 pm
  • Ecuador: 9:00 pm
  • Perú: 9:00 pm
  • Colombia: 9:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América - San Diego FC?

Este jueves 6 de agosto se podrá ver el Club América - San Diego FC por la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • México: MLS Season Pass, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve
  • Estados Unidos: MLS Season Pass
  • España: MLS Season Pass
  • Argentina: MLS Season Pass
  • Brasil: MLS Season Pass
  • Chile: MLS Season Pass
  • Bolivia: MLS Season Pass
  • Colombia: MLS Season Pass
  • Ecuador: MLS Season Pass
  • Perú: MLS Season Pass
  • Paraguay: MLS Season Pass
  • Venezuela: MLS Season Pass
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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