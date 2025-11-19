El clásico de la Liga MX Femenil vivirá una nueva edición y, nuevamente, en una definición por el campeonato. Este jueves 20 de noviembre, mira el duelo de ida de la final de Liga MX Femenil entre América y Tigres, que chocarán desde el Estadio Ciudad de los Deportes , en la lucha por el Torneo Apertura. Cabe señalar que América femenil viene de perder la final del Clausura 2025 ante Pachuca por 3-2 en el global, por lo que es una revancha para las Águilas.

¿El partido Club América - Tigres UANL, Final ida Liga MX Femenil se podrá ver en TV abierta?

Para buena noticia de los aficionados, la final de América - Tigres por la Liga MX Femenil 2025 será transmitida en TV Abierta a través de la señal del Canal Nu9ve de Televisa, que transmitirá de forma gratuita ambos encuentros, tal y como ocurre temporada a temporada. Además, podrás seguirlo mediante TUDN en señal de paga.

¿Dónde ver partido Club América - Tigres UANL en streaming, Final ida Liga MX Femenil?

La señal de streaming online para ver América - Tigres femenil por la final de Liga MX 2025 será mediante ViX Premium, única plataforma digital que va a contar con este partido de ida.

¿A qué hora juega Club América - Tigres UANL, Final ida Liga MX Femenil?

La transmisión del partido de América vs. Tigres por la final de la Liga MX Femenil 2025 se llevará a cabo a partir de las 8:00 p.m. Tiempo Centro de México, en lo que será la ansiada definición de ida.

Club América - Tigres UANL, Final Liga MX Femenil: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025

jueves 20 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Estadio Ciudad de los Deportes Hora: 8:00 p.m. Tiempo Centro de México

8:00 p.m. Tiempo Centro de México Canal TV: Canal 9 y TUDN

Canal 9 y TUDN Streaming: ViX Premium