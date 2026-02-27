El americanismo vuelve a sonreír con el orgullo intacto. Ahora, el Club América juega contra Tigres UANL este sábado 28 de febrero a partir de las 9:10 p.m. (Tiempo Centro de México) por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. Para ver el partido en vivo y en directo, puedes hacerlo a través de canales de TV y streaming online disponibles en cualquier dispositivo móvil. A continuación, la lista para saber cómo y dónde verlo desde el lugar que te encuentres.
Dónde ver Club América - Tigres UANL EN VIVO por TV y Streaming Online
El América vs Tigres de la Jornada 8 del Clausura 2026 se juega el sábado 28 de febrero a las 21:00 (CDMX) y la señal matriz es de Televisa/TUDN con distribución vía Canal 5, TUDN y ViX Premium, además de YouTube LayvTime de Miguel Layún con señal oficial desde México, accesible globalmente.
|Región / País
|Tipo de servicio
|Canal / Plataforma
|Detalle de transmisión del América vs Tigres – J8 Clausura 2026 (sábado 28 de febrero, 21:00 CDMX)
|México
|TV abierta
|Canal 5 (Televisa)
|Transmisión en vivo del partido en señal abierta a las 21:00 (hora del centro de México).
|México
|TV de paga
|TUDN México
|Señal de TV de paga con producción y relato de TUDN.
|México
|Streaming OTT
|ViX / ViX Premium
|Transmisión en directo vía app y web para suscriptores.
|México
|Streaming online
|YouTube LayvTime (canal de Miguel Layún)
|Señal oficial gratuita del partido en vivo, accesible online desde México.
|Estados Unidos
|TV de paga
|TUDN USA
|Transmisión para abonados de TV de paga (cable/satélite) en horario local equivalente.
|Estados Unidos
|Streaming web
|Sitio y app de TUDN
|Señal en vivo con autenticación de proveedor de TV.
|Estados Unidos
|Streaming OTT
|ViX (versión para EE. UU.)
|Partido disponible para usuarios de ViX en territorio estadounidense.
|Estados Unidos
|Streaming online
|YouTube LayvTime (Miguel Layún)
|Transmisión gratuita con señal oficial, accesible también desde EE. UU.
|Centroamérica (Guatemala, Honduras, etc.)
|Streaming OTT
|ViX / ViX Premium
|Opción principal para ver el partido online en la región donde la plataforma está disponible.
|Centroamérica
|Streaming online
|YouTube LayvTime (Miguel Layún)
|Alternativa gratuita online con señal oficial accesible en la mayoría de países centroamericanos.
|Sudamérica (Perú, Colombia, Chile, etc.)
|Streaming OTT
|ViX / ViX Premium
|Opción destacada para seguir el juego en vivo en países donde opera la plataforma.
|Sudamérica
|Streaming online
|YouTube LayvTime (Miguel Layún)
|Transmisión gratuita global, alternativa para ver el partido en Sudamérica.
Datos clave para ver Club América - Tigres EN VIVO por TV y Online
- Día: sábado 28 de febrero de 2026.
- Hora: 21:00 centro de México.
- Estadio: Ciudad de los Deportes / “Estadio Azulcrema” (sedes provisionales del América).
- Jornada: Octava del Torneo Clausura de la Liga MX