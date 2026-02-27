Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido América vs. Tigres EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 8 de la Liga MX. (Foto: Composición Mag)
El americanismo vuelve a sonreír con el orgullo intacto. Ahora, el Club América juega contra Tigres UANL este sábado 28 de febrero a partir de las 9:10 p.m. (Tiempo Centro de México) por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. Para ver el partido en vivo y en directo, puedes hacerlo a través de canales de TV y streaming online disponibles en cualquier dispositivo móvil. A continuación, la lista para saber cómo y dónde verlo desde el lugar que te encuentres.

Dónde ver Club América - Tigres UANL EN VIVO por TV y Streaming Online

El América vs Tigres de la Jornada 8 del Clausura 2026 se juega el sábado 28 de febrero a las 21:00 (CDMX) y la señal matriz es de Televisa/TUDN con distribución vía Canal 5, TUDN y ViX Premium, además de YouTube LayvTime de Miguel Layún con señal oficial desde México, accesible globalmente.

Región / PaísTipo de servicioCanal / PlataformaDetalle de transmisión del América vs Tigres – J8 Clausura 2026 (sábado 28 de febrero, 21:00 CDMX)
MéxicoTV abiertaCanal 5 (Televisa)Transmisión en vivo del partido en señal abierta a las 21:00 (hora del centro de México).
MéxicoTV de pagaTUDN MéxicoSeñal de TV de paga con producción y relato de TUDN.
MéxicoStreaming OTTViX / ViX PremiumTransmisión en directo vía app y web para suscriptores.
MéxicoStreaming onlineYouTube LayvTime (canal de Miguel Layún)Señal oficial gratuita del partido en vivo, accesible online desde México.
Estados UnidosTV de pagaTUDN USATransmisión para abonados de TV de paga (cable/satélite) en horario local equivalente.
Estados UnidosStreaming webSitio y app de TUDNSeñal en vivo con autenticación de proveedor de TV.
Estados UnidosStreaming OTTViX (versión para EE. UU.)Partido disponible para usuarios de ViX en territorio estadounidense.
Estados UnidosStreaming onlineYouTube LayvTime (Miguel Layún)Transmisión gratuita con señal oficial, accesible también desde EE. UU.
Centroamérica (Guatemala, Honduras, etc.)Streaming OTTViX / ViX PremiumOpción principal para ver el partido online en la región donde la plataforma está disponible.
CentroaméricaStreaming onlineYouTube LayvTime (Miguel Layún)Alternativa gratuita online con señal oficial accesible en la mayoría de países centroamericanos.
Sudamérica (Perú, Colombia, Chile, etc.)Streaming OTTViX / ViX PremiumOpción destacada para seguir el juego en vivo en países donde opera la plataforma.
SudaméricaStreaming onlineYouTube LayvTime (Miguel Layún)Transmisión gratuita global, alternativa para ver el partido en Sudamérica.

Datos clave para ver Club América - Tigres EN VIVO por TV y Online

  • Día: sábado 28 de febrero de 2026.
  • Hora: 21:00 centro de México.
  • Estadio: Ciudad de los Deportes / “Estadio Azulcrema” (sedes provisionales del América).
  • Jornada: Octava del Torneo Clausura de la Liga MX
Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

