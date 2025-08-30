América y Pachuca se enfrentan este sábado 30 de agosto por la Liga MX 2025. (Foto: Club América en 'X')
América y Pachuca se enfrentan este sábado 30 de agosto por la Liga MX 2025. (Foto: Club América en 'X')
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

El Estadio Ciudad de los Deportes se prepara para una noche vibrante con el duelo entre Club América y Pachuca, correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025. Los de André Jardine llegan invictos, con cuatro victorias y el gran momento de Allan Saint-Maximin, mientras que los Tuzos de Jaime Lozano buscan arruinar la fiesta en la capital y dar un golpe en la parte alta de la tabla. En esta nota te contamos a qué hora juega América vs. Pachuca y cómo verlo en vivo y gratis por TV y streaming en USA y México, con opciones de ViX Premium, TUDN y Univisión.

Horarios del América vs. Pachuca

  • Ciudad de México: 21:05 hrs
  • Estados Unidos (ET): 23:05 hrs

Canales de TV y streaming para ver América vs. Pachuca

  • USA: ViX Premium (prueba gratuita), Univisión, TUDN (DirecTV prueba gratuita)
  • México: Canal 5, TUDN, ViX Premium

Posibles alineaciones de América vs. Pachuca

América (posible XI):Luis Malagón; Cristian Borja, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Dagoberto Espinoza; Israel Reyes, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre.

Pachuca (posible XI):Carlos Moreno; Alonso Aceves, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Brian García; Elías Montiel, William Carvalho; Oussama Idrissi, Alexei Domínguez, Luis Quiñones; Alemão.

Historial reciente y contexto

  • En los últimos cinco enfrentamientos oficiales: América 2-0 Pachuca (10 mayo 2025); Pachuca 0-0 América (7 mayo 2025); Otros resultados: 1-0 y empate 1-1.
  • En los cuartos de final del Clausura 2025, el América eliminó a Pachuca con marcador global 2-0, ambos goles de Zendejas.

América vs. Pachuca: otros datos relevantes

  • Partido a puerta cerrada: La Alcaldía Benito Juárez ordenó el cierre del estadio tras problemas de seguridad ligados al club; todo se disputará sin público.
  • Rendimiento reciente: América es sublíder con 14 puntos (4 triunfos, 2 empates), ofensiva eficiente y sin derrotas. Mientras que Pachuca suma 13 puntos y viene de empatar ante León.
