Este sábado 8 de noviembre se vivirá un partido clave en la lucha por el primer lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, en lo que será la última jornada previo a los playoffs. Mira la transmisión de América vs. Toluca desde el Estadio Nemesio Diez, en lo que será la Jornada 17 del campeonato mexicano. Las ‘Águilas’ visitan la casa de los ‘Diablos Rojos’, un terreno que no pisan desde la final del Clausura 2025 donde cayeron por 2-0 en el juego de vuelta. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming para ver este partido .

Igualados en puntaje, América y Toluca marchan en la tercera y segunda posición respectivamente (34 unidades para ambos pero mejor diferencia de gol para los Diablos Rojos). Este duelo será clave, pues ambos esperan conseguir un triunfo y que Cruz Azul tropiece esta fecha, para así poder quedar en lo más alto de la fase regular de cara a los playoffs.

El América viene de ganarle por 2-0 a León en la jornada pasada como locales, luego del tropiezo 2-2 en casa de Mazatlán, que los hizo perder la chance de depender de sí mismos para obtener ese ansiado primer lugar para las liguillas. Por su parte, Toluca empató en la última fecha sin goles contra Atlas y fue el tercer empate consecutivo de los rojos, que han caído a la segunda posición del campeonato tras ser líderes en casi todo el certamen.

¿A qué hora juega América vs. Toluca por la J17 del Apertura 2025 de la Liga MX?

No te pierdas la transmisión de América vs. Toluca por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX a partir de las 7:00 p.m. Centro de México. Si te encuentras en Estados Unidos será a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico.

¿Dónde ver América vs. Toluca EN VIVO en TV Abierta por la Liga MX?

La transmisión del juego del América vs. Toluca EN VIVO y EN DIRECTO será en TV abierta a través del Canal 5 o mediante TUDN en señal de paga. Estas son las dos opciones que tienes para mirar el minuto a minuto del juego, mientras que en streaming podrás seguirlo vía ViX Premium.

Cabe señalar que si vives en Estados Unidos podrás seguirlo por la señal de TUDN USA.

América vs. Toluca: posibles alineaciones

América: Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Cáceres, Lichnovsky, Cristian Borja; Erick Sánchez, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo; Brian Rodríguez, Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre.

América vs. Toluca EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 8 de noviembre 2025

sábado 8 de noviembre 2025 Lugar: Estadio Nemesio Diez

Estadio Nemesio Diez Horario: 7:00 p.m. CDMX

7:00 p.m. CDMX Canal TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium