El Superclásico de Chile 2025 llega con toda la emoción del fútbol nacional este domingo 31 de agosto en el estadio Monumental. Colo-Colo y Universidad de Chile protagonizan uno de los partidos más esperados de la temporada, válido por la Primera División.

Ambos equipos llegan con realidades distintas: mientras los albos buscan recuperar terreno tras una racha negativa, la U quiere afianzarse en la parte alta de la tabla. El árbitro designado es Cristián Garay Reyes, encargado de impartir justicia en un duelo que paraliza al país.

¿A qué hora juega Colo-Colo vs. U. de Chile EN VIVO?

El encuentro Colo-Colo vs. U. de Chile se juega a las 15:00 horas de Chile. A continuación, conoce los horarios en los demás países para que no te pierdas el partidazo.

País Hora local México 13:00 h Estados Unidos (ET) 15:00 h España 21:00 h

¿Dónde ver Colo-Colo vs. U. de Chile EN VIVO GRATIS?

En Chile, el partido será transmitido en TNT Sports por TV y vía streaming en Estadio TNT Sports.

Para los fanáticos que se encuentren en México, Estados Unidos y España, no hay señal de TV abierta. La opción es conectarse mediante un VPN para acceder a Estadio TNT Sports y seguir el Superclásico de manera online y en directo.