Este domingo 14 de septiembre, el Estadio La Portada de La Serena será el escenario de una nueva edición del Superclásico chileno, aunque esta vez será por la Supercopa 2025. Mira el juego de Colo Colo vs. U. de Chile para definir al supercampeón de la temporada en el fútbol chileno. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming para seguir el minuto a minuto y todas las incidencias.

Cabe señalar que el antecedente más reciente de un enfrentamiento entre ambas escuadras se dio el pasado 31 de agosto, cuando chocaron en el torneo local y finalizó con victoria de Colo Colo por la mínima diferencia ante el ‘Bulla’.

¿Dónde ver Colo Colo vs. U. de Chile EN VIVO por la Supercopa 2025? Canales TV

La señal de TNT Sports Premium en HD estará a cargo de la transmisión de Colo Colo vs. U. de Chile por la Supercopa 2025, que se disputará en el Estadio La Portada de La Serena. Cabe señalar que también podrás mirarlo a través de HBO Max en Chile si prefieres hacerlo por streaming online. Ningún canal de señal abierta estará a cargo de la transmisión de esta nueva edición del Superclásico.

Estos son los canales disponibles para ver TNT Sports Premium:

Canales 165 (SD) / 855 (HD) de VTR

Canales 631 (SD) / 1631 (HD) de DirecTV

Canales 190 (SD) / 490 (HD) de Claro TV

Canales 486 (SD) / 896 (HD) de Movistar TV

Canales 71 (SD) / 845 (HD) de GTD/Telsur

Canales 104 (SD) / 99 (HD) de Zapping TV

Canales 242 (SD) / 243 (HD) de Entel TV

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. U. de Chile por la Supercopa 2025?

La transmisión del partido de Colo Colo vs. U. de Chile EN VIVO por la Supercopa 2025 está programada para iniciar a partir de las 3:00 p.m. hora Santiago. No te pierdas todas las incidencias de esta nueva edición del Superclásico chileno, que se vivió hace apenas un par de semanas por el torneo local y que culminó con triunfo de los albos en el Monumental por la mínima diferencia.

Colo Colo vs. U. de Chile: posibles alineaciones

Colo Colo: Fernando De Paul; Érick Wiemberg, Sebastian Vegas, Jonathan Villagra, Mauricio Isla; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Víctor Méndez, Arturo Vidal; Lucas Cepeda y Javier Correa.

Fernando De Paul; Érick Wiemberg, Sebastian Vegas, Jonathan Villagra, Mauricio Isla; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Víctor Méndez, Arturo Vidal; Lucas Cepeda y Javier Correa. U. de Chile: Cristopher Toselli; Matias Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Felipe Salomoni, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Lucas Assadi; Leandro Fernández y Maximiliano Guerrero.

