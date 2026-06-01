Este lunes 1 de junio inicia el camino de preparación para la Copa del Mundo 2026 de la selección cafetera. Desde el Estadio El Campín de Bogotá, mira el juego de la Selección Colombia vs. Costa Rica, en lo que será la primera prueba de Néstor Lorenzo para el máximo torneo a dos semanas de su inicio. Este, además, será el último partido de la selección en su casa, por lo que servirá como despedida de sus hinchas previo a su participación en el Mundial. Aquí te cuento a qué hora inicia y por qué canales puedes ver Colombia vs. Costa Rica en vivo y en directo .

Consulta a qué hora y por qué canal ver Colombia vs. Costa Rica en vivo y en directo, este lunes 1 de junio, por amistoso de preparación para el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Colombia vs. Costa Rica EN VIVO en TV abierta y online?

La transmisión de Colombia vs. Costa Rica contará con transmisión en señal abierta y streaming online. Desde Colombia, podrás mirar el juego a través de Canal RCN y GOL Caracol (Caracol TV), mientras que desde Costa Rica será a través de la señal de TD Max y Repretel Canal 6 .

Estas son todas las opciones que tienes para seguir minuto a minuto este amistoso desde el Campín de Bogotá, en lo que será el último juego de la Selección Colombia en casa previo al Mundial 2026.

¿A qué hora juega Colombia vs. Costa Rica por amistoso 2026?

La transmisión del amistoso de Colombia vs. Costa Rica iniciará a partir de las 18:00 horas Bogotá, 17:00 horas San José . Estos son los horarios en ambos países, pero aquí te dejo con más horarios para seguir este amistoso desde diferentes partes del mundo.

País Horario Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay 20:00 horas Perú, Ecuador, Panamá 18:00 horas Chile, Bolivia, Venezuela 19:00 horas Estados Unidos 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT México 17:00 horas

Colombia vs. Costa Rica: posibles alineaciones

Selección Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez; Jhon Arias, James Rodríguez, Jhon Córdoba o Luis Suárez.

David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez; Jhon Arias, James Rodríguez, Jhon Córdoba o Luis Suárez. Selección de Costa Rica: Patrick Sequeira; Carlos Martínez, Juan Pablo Vargas, Fernán Faerron, Joseph Mora; Brandon Aguilera, Orlando Galo, Alejandro Bran; Jewison Bennette, Álvaro Zamora, Anthony Contreras.