Este jueves 26 de marzo de 2026, la Selección Colombia disputará un amistoso de altísimo nivel frente a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, un duelo clave en su ruta al Mundial 2026 y el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. El choque internacional está programado para las 7:30 p.m. hora local en Orlando. Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Colombia - Croacia EN VIVO por televisión y señal onlien
El amistoso Colombia vs Croacia de este jueves 26 de marzo se verá en TV abierta por Caracol TV y RCN en Colombia, y tendrá opciones online vía apps y plataformas según el territorio.
|País / Región
|Hora local del partido
|Canales de TV confirmados
|Streaming / Online oficial
|Colombia
|18:30
|Caracol TV; RCN Televisión.
|App Canal RCN; señal web de RCN; Caracol Play (según disponibilidad local).
|Perú
|18:30
|No hay canal abierto confirmado al momento.
|Podría verse vía señal internacional si tu operador incluye Caracol/RCN.
|Estados Unidos (Este)
|19:30
|FOX Sports 2.
|ViX (ViX Gratis) en streaming.
|Estados Unidos (Central)
|18:30
|FOX Sports 2.
|ViX (ViX Gratis).
|Estados Unidos (Montaña)
|17:30
|FOX Sports 2.
|ViX (ViX Gratis).
|Estados Unidos (Pacífico)
|16:30
|FOX Sports 2.
|ViX (ViX Gratis).
|España (península)
|00:30 (viernes 27)
|UEFA TV (pago por visión).
|Plataforma online de UEFA TV (PPV).
|Islas Canarias
|23:30 (jueves 26)
|UEFA TV (PPV).
|Plataforma online de UEFA TV (PPV).
- El partido es amistoso fecha FIFA, en el Camping World Stadium de Orlando.
- En Colombia la previa de RCN arranca desde las 17:30 aproximadamente.
- DAZN detalla el cuadro de horarios y derechos por territorio, pero en Latinoamérica (salvo Colombia) no lista señal específica de TV, sólo horarios de referencia.
A qué hora juega Colombia vs. Croacia EN VIVO por fecha FIFA
El amistoso Colombia vs Croacia se juega el jueves 26 de marzo con horario base 23:30 UTC, equivalente a 18:30 en Colombia.
|País / Región
|Hora local del partido
|Colombia
|18:30
|Perú
|18:30
|Ecuador
|18:30
|México (Centro)
|17:30
|México (Pacífico)
|16:30
|Bolivia
|19:30
|Venezuela
|19:30
|Argentina
|20:30
|Chile (continental)
|20:30
|Uruguay
|20:30
|Paraguay
|20:30
|Brasil (Brasilia)
|20:30
|Estados Unidos Este (ET)
|19:30
|Estados Unidos Centro (CT)
|18:30
|Estados Unidos Montaña
|17:30
|Estados Unidos Pacífico
|16:30
|España (peninsular)
|00:30 (viernes 27)
|Portugal / Reino Unido
|23:30
|UTC
|23:30