Este jueves 26 de marzo de 2026, la Selección Colombia disputará un amistoso de altísimo nivel frente a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, un duelo clave en su ruta al Mundial 2026 y el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. El choque internacional está programado para las 7:30 p.m. hora local en Orlando . Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Colombia - Croacia EN VIVO por televisión y señal onlien

El amistoso Colombia vs Croacia de este jueves 26 de marzo se verá en TV abierta por Caracol TV y RCN en Colombia , y tendrá opciones online vía apps y plataformas según el territorio.

País / Región Hora local del partido Canales de TV confirmados Streaming / Online oficial Colombia 18:30 Caracol TV; RCN Televisión. App Canal RCN; señal web de RCN; Caracol Play (según disponibilidad local). Perú 18:30 No hay canal abierto confirmado al momento. Podría verse vía señal internacional si tu operador incluye Caracol/RCN. Estados Unidos (Este) 19:30 FOX Sports 2. ViX (ViX Gratis) en streaming. Estados Unidos (Central) 18:30 FOX Sports 2. ViX (ViX Gratis). Estados Unidos (Montaña) 17:30 FOX Sports 2. ViX (ViX Gratis). Estados Unidos (Pacífico) 16:30 FOX Sports 2. ViX (ViX Gratis). España (península) 00:30 (viernes 27) UEFA TV (pago por visión). Plataforma online de UEFA TV (PPV). Islas Canarias 23:30 (jueves 26) UEFA TV (PPV). Plataforma online de UEFA TV (PPV).

El partido es amistoso fecha FIFA, en el Camping World Stadium de Orlando.

En Colombia la previa de RCN arranca desde las 17:30 aproximadamente.

DAZN detalla el cuadro de horarios y derechos por territorio, pero en Latinoamérica (salvo Colombia) no lista señal específica de TV, sólo horarios de referencia.

A qué hora juega Colombia vs. Croacia EN VIVO por fecha FIFA

El amistoso Colombia vs Croacia se juega el jueves 26 de marzo con horario base 23:30 UTC, equivalente a 18:30 en Colombia.

País / Región Hora local del partido Colombia 18:30 Perú 18:30 Ecuador 18:30 México (Centro) 17:30 México (Pacífico) 16:30 Bolivia 19:30 Venezuela 19:30 Argentina 20:30 Chile (continental) 20:30 Uruguay 20:30 Paraguay 20:30 Brasil (Brasilia) 20:30 Estados Unidos Este (ET) 19:30 Estados Unidos Centro (CT) 18:30 Estados Unidos Montaña 17:30 Estados Unidos Pacífico 16:30 España (peninsular) 00:30 (viernes 27) Portugal / Reino Unido 23:30 UTC 23:30