Conoce qué canales de TV abierta y streaming online pasan el partido amistoso FIFA entre Colombia vs. Croacia EN VIVO HOY 26 de marzo. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV abierta y streaming online pasan el partido amistoso FIFA entre Colombia vs. Croacia EN VIVO HOY 26 de marzo. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Este jueves 26 de marzo de 2026, la Selección Colombia disputará un amistoso de altísimo nivel frente a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, un duelo clave en su ruta al Mundial 2026 y el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. El choque internacional está programado para las 7:30 p.m. hora local en Orlando. Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Colombia - Croacia EN VIVO por televisión y señal onlien

El amistoso Colombia vs Croacia de este jueves 26 de marzo se verá en TV abierta por Caracol TV y RCN en Colombia, y tendrá opciones online vía apps y plataformas según el territorio.

País / RegiónHora local del partidoCanales de TV confirmadosStreaming / Online oficial
Colombia18:30Caracol TV; RCN Televisión.App Canal RCN; señal web de RCN; Caracol Play (según disponibilidad local).
Perú18:30No hay canal abierto confirmado al momento.Podría verse vía señal internacional si tu operador incluye Caracol/RCN.
Estados Unidos (Este)19:30FOX Sports 2.ViX (ViX Gratis) en streaming.
Estados Unidos (Central)18:30FOX Sports 2.ViX (ViX Gratis).
Estados Unidos (Montaña)17:30FOX Sports 2.ViX (ViX Gratis).
Estados Unidos (Pacífico)16:30FOX Sports 2.ViX (ViX Gratis).
España (península)00:30 (viernes 27)UEFA TV (pago por visión).Plataforma online de UEFA TV (PPV).
Islas Canarias23:30 (jueves 26)UEFA TV (PPV).Plataforma online de UEFA TV (PPV).
  • El partido es amistoso fecha FIFA, en el Camping World Stadium de Orlando.
  • En Colombia la previa de RCN arranca desde las 17:30 aproximadamente.
  • DAZN detalla el cuadro de horarios y derechos por territorio, pero en Latinoamérica (salvo Colombia) no lista señal específica de TV, sólo horarios de referencia.

A qué hora juega Colombia vs. Croacia EN VIVO por fecha FIFA

El amistoso Colombia vs Croacia se juega el jueves 26 de marzo con horario base 23:30 UTC, equivalente a 18:30 en Colombia.

País / RegiónHora local del partido
Colombia18:30
Perú18:30
Ecuador18:30
México (Centro)17:30
México (Pacífico)16:30
Bolivia19:30
Venezuela19:30
Argentina20:30
Chile (continental)20:30
Uruguay20:30
Paraguay20:30
Brasil (Brasilia)20:30
Estados Unidos Este (ET)19:30
Estados Unidos Centro (CT)18:30
Estados Unidos Montaña17:30
Estados Unidos Pacífico16:30
España (peninsular)00:30 (viernes 27)
Portugal / Reino Unido23:30
UTC23:30
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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