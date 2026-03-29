Colombia afronta un nuevo reto internacional cuando se mida ante la poderosa Francia este 29 de marzo (2:00 p.m. COL) en un atractivo partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA rumbo a la Copa Mundial 2026 . Este duelo, que reúne a dos selecciones con estilos intensos y jugadores de primer nivel, se perfila como una prueba clave para el conjunto cafetero, que busca consolidar su idea de juego y llegar en óptimas condiciones a la máxima cita del fútbol.

Con la mirada puesta en el Mundial, Colombia intentará aprovechar este enfrentamiento para medirse ante una de las potencias europeas y ajustar detalles en todas sus líneas. Por su parte, Francia buscará imponer su jerarquía y ritmo competitivo en un encuentro que promete emociones de principio a fin. Si quieres saber dónde ver Colombia vs. Francia EN VIVO GRATIS por TV abierta y online, sigue leyendo para conocer los horarios y canales de transmisión en distintos países.

Horarios para ver EN VIVO el partido Colombia vs. Francia

Para que no te pierdas el amistoso entre la Selección de Colombia y la Selección de Francia este domingo 29 de marzo, aquí tienes los horarios en distintos países del mundo:

Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México (CDMX): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (CT): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (MT): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.

12:00 p.m. España: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Paraguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 3:00 p.m.

¿Dónde ver Colombia vs. Francia EN VIVO hoy 29 de marzo?

En Colombia, el esperado amistoso será transmitido EN VIVO por señal abierta a través de Caracol TV (Gol Caracol) y RCN TV, canales que cuentan con los derechos habituales de la selección cafetera. De esta manera, los aficionados podrán seguir todos los detalles del partido sin costo, tanto por televisión como en sus plataformas digitales oficiales.

Por otro lado, en Estados Unidos el encuentro se podrá ver mediante Telemundo y Universo, dos señales que suelen ofrecer cobertura en español de los partidos internacionales, mientras que en España la transmisión estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming que emitirá este atractivo duelo amistoso rumbo al Mundial 2026.