Luego del encuentro de fogueo contra Costa Rica, la Selección Colombia se enfrentará a Jordania el próximo domingo 7 de junio a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) en el moderno Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos , escenario con aforo cercano a los 35 mil espectadores. ¿Quieres ver el partido amistoso en vivo y en directo previo a la Copa Mundial 2026? A continuación, te doy a conocer la lista de horarios, canales de TV y dónde ver streaming online desde cualquier plataforma digital.

A la Selección Colombia solo le restan 16 días para debutar en el Mundial 2026 con Uzbekistán en Ciudad de México. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscan llegar en la mejor forma y buscarán otro triunfo ante la selección asiática, lo que refuerza la relevancia deportiva del duelo para el equipo de Néstor Lorenzo.

Si planeas seguir el Colombia vs. Jordania en directo, aquí encontrarás toda la información sobre horarios, canales de transmisión y opciones de streaming disponibles para ver el amistoso desde cualquier lugar. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Dónde ver Colombia-Jordania EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por TV y Streaming

El encuentro Colombia-Jordania podrá verse en señal abierta a través de Caracol Televisión y en streaming por GolCaracol.com y Ditu , con la narración principal de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet y el análisis táctico de Rodolfo De Paoli, un equipo periodístico de referencia en las transmisiones de la Selección.

Región / país Hora local TV / cable Streaming online Colombia 6:00 p. m. RCN TV, Caracol TV, Gol Caracol, RCN Deportes Ditu, Caracol Play, GolCaracol.com, app RCN Perú 6:00 p. m. DSports / según operador Fanatiz Ecuador 6:00 p. m. El Canal del Fútbol (ECDF) ECDF streaming México 5:00 p. m. Claro Sports Claro Sports digital Estados Unidos 7:00 p. m. ET Fanatiz Fanatiz Argentina 8:00 p. m. DSports DGO / DSports app Uruguay 8:00 p. m. DSports DGO / DSports app Chile 8:00 p. m. Sin confirmar Sin confirmar España 1:00 a. m. del 8 de junio Movistar+ Movistar+ / online de la plataforma

En Colombia, la combinación más sólida es RCN + Caracol + Ditu/Caracol Play, y varias notas coinciden en que también habrá cobertura digital y minuto a minuto oficial. Para EE. UU., la opción repetida es Fanatiz, mientras que en México la referencia principal es Claro Sports. En Europa, la única referencia clara encontrada fue Movistar+ en España.

Horarios por país para ver Colombia-Jordania

Colombia: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Perú: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Ecuador: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Argentina: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Uruguay: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Brasil (Brasilia): 7:00 p. m.

7:00 p. m. Chile: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Paraguay: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Venezuela: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Bolivia: 6:00 p. m.

México (por zona horaria)

Noroeste (Baja California): 4:00 p. m.

Pacífico (Sonora, Chihuahua): 4:00 p. m.

Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara): 5:00 p. m.

Estados Unidos (por zona horaria)

Este (Nueva York, Miami): 6:00 p. m.

Central (Chicago, Dallas): 5:00 p. m.

Montaña (Denver, Phoenix): 4:00 p. m.

Pacífico (Los Ángeles, San Diego, Seattle): 3:00 p. m.

España (lunes 8 de junio)

Península (Madrid, Barcelona): 1:00 a. m.

Islas Canarias: 12:00 a. m.