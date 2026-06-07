Luego del encuentro de fogueo contra Costa Rica, la Selección Colombia se enfrentará a Jordania el próximo domingo 7 de junio a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) en el moderno Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, escenario con aforo cercano a los 35 mil espectadores. ¿Quieres ver el partido amistoso en vivo y en directo previo a la Copa Mundial 2026? A continuación, te doy a conocer la lista de horarios, canales de TV y dónde ver streaming online desde cualquier plataforma digital.
A la Selección Colombia solo le restan 16 días para debutar en el Mundial 2026 con Uzbekistán en Ciudad de México. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscan llegar en la mejor forma y buscarán otro triunfo ante la selección asiática, lo que refuerza la relevancia deportiva del duelo para el equipo de Néstor Lorenzo.
Dónde ver Colombia-Jordania EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por TV y Streaming
El encuentro Colombia-Jordania podrá verse en señal abierta a través de Caracol Televisión y en streaming por GolCaracol.com y Ditu, con la narración principal de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet y el análisis táctico de Rodolfo De Paoli, un equipo periodístico de referencia en las transmisiones de la Selección.
|Región / país
|Hora local
|TV / cable
|Streaming online
|Colombia
|6:00 p. m.
|RCN TV, Caracol TV, Gol Caracol, RCN Deportes
|Ditu, Caracol Play, GolCaracol.com, app RCN
|Perú
|6:00 p. m.
|DSports / según operador
|Fanatiz
|Ecuador
|6:00 p. m.
|El Canal del Fútbol (ECDF)
|ECDF streaming
|México
|5:00 p. m.
|Claro Sports
|Claro Sports digital
|Estados Unidos
|7:00 p. m. ET
|Fanatiz
|Fanatiz
|Argentina
|8:00 p. m.
|DSports
|DGO / DSports app
|Uruguay
|8:00 p. m.
|DSports
|DGO / DSports app
|Chile
|8:00 p. m.
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|España
|1:00 a. m. del 8 de junio
|Movistar+
|Movistar+ / online de la plataforma
En Colombia, la combinación más sólida es RCN + Caracol + Ditu/Caracol Play, y varias notas coinciden en que también habrá cobertura digital y minuto a minuto oficial. Para EE. UU., la opción repetida es Fanatiz, mientras que en México la referencia principal es Claro Sports. En Europa, la única referencia clara encontrada fue Movistar+ en España.
Horarios por país para ver Colombia-Jordania
- Colombia: 6:00 p. m.
- Perú: 5:00 p. m.
- Ecuador: 5:00 p. m.
- Argentina: 7:00 p. m.
- Uruguay: 7:00 p. m.
- Brasil (Brasilia): 7:00 p. m.
- Chile: 6:00 p. m.
- Paraguay: 7:00 p. m.
- Venezuela: 6:00 p. m.
- Bolivia: 6:00 p. m.
México (por zona horaria)
- Noroeste (Baja California): 4:00 p. m.
- Pacífico (Sonora, Chihuahua): 4:00 p. m.
- Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara): 5:00 p. m.
Estados Unidos (por zona horaria)
- Este (Nueva York, Miami): 6:00 p. m.
- Central (Chicago, Dallas): 5:00 p. m.
- Montaña (Denver, Phoenix): 4:00 p. m.
- Pacífico (Los Ángeles, San Diego, Seattle): 3:00 p. m.
España (lunes 8 de junio)
- Península (Madrid, Barcelona): 1:00 a. m.
- Islas Canarias: 12:00 a. m.