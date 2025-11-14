Amistoso de preparación desde los Estados Unidos. Este sábado 15 de noviembre, la Selección Colombia chocará ante Nueva Zelanda, desde el Chase Stadium de Florida, en lo que será un duelo amistoso por la Fecha FIFA , el primero que tienen los cafeteros en esta jornada doble. Con todas sus figuras, los de Néstor Lorenzo empiezan a afinar detalles de cara a su participación en el Mundial 2026, resaltando la presencia de Luis Díaz, actual extremo del Bayern Múnich que atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel individual.

Revisa horarios y qué canal transmiten el partido de Colombia vs Nueva Zelanda por partido amistoso FIFA. También conoce cómo verlo online por streaming.

¿A qué hora juega Colombia vs. Nueva Zelanda por amistoso FIFA?

Este sábado 15 de noviembre, el partido de Colombia vs. Nueva Zelanda está programado para iniciar a partir de las 7:30 p.m. hora Colombia o Tiempo del Este en Estados Unidos. Recordemos que se disputará en el Chase Stadium de Florida, donde se espera una gran afluencia de público colombiano.

¿Dónde ver Colombia - Nueva Zelanda EN VIVO y GRATIS por amistoso FIFA?

La transmisión del partido de Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO será a través de Canal RCN y GOL Caracol vía Caracol Televisión, además de tener la opción en streaming de Caracol Play para cualquier dispositivo móvil. Elige tu señal de preferencia y sigue minuto a minuto este encuentro amistoso.

Colombia - Nueva Zelanda: posible alineación colombiana

Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez.

Historial de Colombia vs. Nueva Zelanda

Este será el segundo enfrentamiento en la historia de Colombia ante Nueva Zelanda. El único antecedente que se registra entre ambas selecciones fue en la Copa Confederaciones del año 2003, que se disputó en Francia y concluyó con un triunfo por 3-1 a favor de la Selección Colombia. En aquella ocasión, Giovanni Hernández, Jorge López y Mario Yepes le dieron la victoria al conjunto cafetero.

Colombia - Nueva Zelanda EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 15 de noviembre 2025

sábado 15 de noviembre 2025 Lugar: Chase Stadium, Florida, USA

Chase Stadium, Florida, USA Horario: 7:30 p.m. Colombia

7:30 p.m. Colombia Canal TV: GOL Caracol y Canal RCN

GOL Caracol y Canal RCN Streaming: Caracol Play