Conoce dónde y cómo ver el partido Colombia vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta, cable y streaming online por amistoso internacional fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce dónde y cómo ver el partido Colombia vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta, cable y streaming online por amistoso internacional fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Colombia y Paraguay vuelven a medirse en un amistoso internacional FIFA hoy, viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, a partir de las 19:00 horas de Bogotá. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

Colombia afronta su segundo amistoso de la actual fecha FIFA tras igualar 1-1 con México en un partido que dejó señales positivas, pero también aspectos por ajustar de cara a sus próximos desafíos internacionales. Luis Javier Suárez marcó el gol de la selección dirigida por Néstor Lorenzo, que encara esta ventana con ausencias de peso en su convocatoria, entre ellas la de Luis Díaz.

Paraguay, por su parte, llega con impulso luego de imponerse 2-0 ante Bolivia en su estreno durante la fecha FIFA. Miguel Almirón fue la gran figura de la Albirroja al firmar los dos goles del equipo conducido por Gustavo Alfaro. Al igual que Colombia, el seleccionado paraguayo alcanzó los octavos de final en el último Mundial, un antecedente que eleva la expectativa para este cruce entre dos equipos sudamericanos en proceso de consolidación.

¿Dónde ver Colombia-Paraguay EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Colombia vs. Paraguay se juega este viernes 2 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m. de Colombia y Perú, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. La disponibilidad cambia según el territorio y el operador, por lo que conviene verificar la guía de programación y si la plataforma exige suscripción.

País o territorioTVStreaming / online
ColombiaGol Caracol / Caracol TV y Canal RCNCaracol Play, Ditu, GolCaracol.com, RCN En Vivo, Deportes RCN online; también se anunciaron señales oficiales en YouTube de Gol Caracol y RCN Deportes
ParaguayGEN y TreceWeb/plataformas digitales de GEN
Estados UnidosNo se confirma un canal lineal único en las fuentes consultadasFanatiz y Triller TV
ArgentinaTyC SportsTyC Sports Play
CentroaméricaRepretelFanatiz
MéxicoTriller TV+
PerúSin señal local confirmadaSin plataforma local confirmada

¿A qué hora juega Colombia vs. Paraguay hoy por amistoso internacional FIFA?

Colombia vs. Paraguay se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m. de Colombia y Perú, por un amistoso internacional de la fecha FIFA en Nueva Jersey. El encuentro se disputa en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Estados Unidos.

País / zonaHoraDía
Colombia7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Perú7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Ecuador7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Estados Unidos (Este / Nueva York)8:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Venezuela8:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Bolivia8:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Paraguay9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Chile9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Argentina9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Uruguay9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Brasil (Brasilia / São Paulo)9:00 p. m.Viernes 2 de octubre
México (CDMX)6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Costa Rica6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Guatemala6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
El Salvador6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Honduras6:00 p. m.Viernes 2 de octubre
Panamá7:00 p. m.Viernes 2 de octubre
España peninsular2:00 a. m.Sábado 3 de octubre

Datos clave para ver el partido Colombia-Paraguay

DatoInformación
PartidoColombia vs. Paraguay
CompeticiónAmistoso internacional de selecciones, fecha FIFA
FechaViernes 2 de octubre de 2026
Hora Colombia7:00 p. m.
Hora Este de EE. UU.8:00 p. m.
Hora Argentina9:00 p. m.
EstadioSports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos
Seleccionador de ColombiaNéstor Lorenzo
Seleccionador de ParaguayGustavo Alfaro
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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