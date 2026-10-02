Colombia y Paraguay se enfrentan este viernes 2 de octubre en un amistoso internacional FIFA que reúne a dos selecciones históricas de Conmebol. El partido se juega en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey desde las 7:00 p. m. de Bogotá. Para todo el público paraguayo, podrás seguir la transmisión del juego a través de la señal de GEN (Canal 12) por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital.

Colombia afronta su segundo amistoso de la actual fecha FIFA tras igualar 1-1 con México en un partido que dejó señales positivas, pero también aspectos por ajustar de cara a sus próximos desafíos internacionales. Luis Javier Suárez marcó el gol de la selección dirigida por Néstor Lorenzo, que encara esta ventana con ausencias de peso en su convocatoria, entre ellas la de Luis Díaz.

Paraguay, por su parte, llega con impulso luego de imponerse 2-0 ante Bolivia en su estreno durante la fecha FIFA. Miguel Almirón fue la gran figura de la Albirroja al firmar los dos goles del equipo conducido por Gustavo Alfaro. Al igual que Colombia, el seleccionado paraguayo alcanzó los octavos de final en el último Mundial, un antecedente que eleva la expectativa para este cruce entre dos equipos sudamericanos en proceso de consolidación.

¿Dónde ver Colombia-Paraguay EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Colombia vs. Paraguay se juega este viernes 2 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m. de Colombia y Perú, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. La disponibilidad cambia según el territorio y el operador, por lo que conviene verificar la guía de programación y si la plataforma exige suscripción.

País o territorio TV Streaming / online Colombia Gol Caracol / Caracol TV y Canal RCN Caracol Play, Ditu, GolCaracol.com, RCN En Vivo, Deportes RCN online; también se anunciaron señales oficiales en YouTube de Gol Caracol y RCN Deportes Paraguay GEN y Trece Web/plataformas digitales de GEN Estados Unidos No se confirma un canal lineal único en las fuentes consultadas Fanatiz y Triller TV Argentina TyC Sports TyC Sports Play Centroamérica Repretel Fanatiz México — Triller TV+ Perú Sin señal local confirmada Sin plataforma local confirmada

¿A qué hora juega Colombia vs. Paraguay hoy por amistoso internacional FIFA?

Colombia vs. Paraguay se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m. de Colombia y Perú, por un amistoso internacional de la fecha FIFA en Nueva Jersey. El encuentro se disputa en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Estados Unidos.

País / zona Hora Día Colombia 7:00 p. m. Viernes 2 de octubre Perú 7:00 p. m. Viernes 2 de octubre Ecuador 7:00 p. m. Viernes 2 de octubre Estados Unidos (Este / Nueva York) 8:00 p. m. Viernes 2 de octubre Venezuela 8:00 p. m. Viernes 2 de octubre Bolivia 8:00 p. m. Viernes 2 de octubre Paraguay 9:00 p. m. Viernes 2 de octubre Chile 9:00 p. m. Viernes 2 de octubre Argentina 9:00 p. m. Viernes 2 de octubre Uruguay 9:00 p. m. Viernes 2 de octubre Brasil (Brasilia / São Paulo) 9:00 p. m. Viernes 2 de octubre México (CDMX) 6:00 p. m. Viernes 2 de octubre Costa Rica 6:00 p. m. Viernes 2 de octubre Guatemala 6:00 p. m. Viernes 2 de octubre El Salvador 6:00 p. m. Viernes 2 de octubre Honduras 6:00 p. m. Viernes 2 de octubre Panamá 7:00 p. m. Viernes 2 de octubre España peninsular 2:00 a. m. Sábado 3 de octubre

Datos clave para ver el partido Colombia-Paraguay

Dato Información Partido Colombia vs. Paraguay Competición Amistoso internacional de selecciones, fecha FIFA Fecha Viernes 2 de octubre de 2026 Hora Colombia 7:00 p. m. Hora Este de EE. UU. 8:00 p. m. Hora Argentina 9:00 p. m. Estadio Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos Seleccionador de Colombia Néstor Lorenzo Seleccionador de Paraguay Gustavo Alfaro