La Selección de Colombia afronta un duelo clave en la era Néstor Lorenzo, que busca consolidar su proyecto tras un debut con victoria en la fecha FIFA. Hoy, martes 23 de junio, el combinado cafetero se mide a RD Congo por la primera jornada del Grupo K desde el Estadio Guadalajara, a partir de las 21:00 horas CT / 22:00 horas ET , en un choque que puede marcar el rumbo de la clasificación. A continuación, encontrarás el listado completo de canales de TV en señal abierta, cable y plataformas de streaming para ver el partido en vivo y online, con información verificada en fuentes oficiales y preparada para que elijas la mejor opción según tu país y dispositivo.

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Colombia vs. RD Congo EN VIVO HOTY 23 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver el partido Colombia vs. RD Congo EN VIVO por TV y Streaming Online?

Colombia vs. RD Congo se juega el martes 23 de junio en Guadalajara y en Colombia va por Caracol, RCN, DSports y Disney+; además DSports/DGO lo lleva a buena parte de Sudamérica.

País / Región Canales de TV confirmados para Colombia vs. RD Congo Streaming / Online principal Colombia Caracol TV; RCN; DSports Colombia Disney+ (Plan Premium, en COL); DGO (app de DIRECTV) Perú DSports DGO (DIRECTV GO); Disney+ Plan Premium (latino, listado para PER) Ecuador DSports DGO; Disney+ Plan Premium (habilitado para ECU) Chile DSports DGO (app de DIRECTV) Uruguay DSports DGO Argentina DSports DGO (DIRECTV GO) Brasil Señales con derechos del Mundial (paquete Globo/partners); presencia de DSports en TV paga regional Globoplay y apps de operadores locales con los derechos del Mundial México Señales locales con paquete del Mundial (TV abierta y paga, según operador); ESPN/Disney tiene parte de los derechos Disney+ Plan Premium (listado con horario 20:00 MEX); plataformas de los canales con derechos Bolivia DSports (paquete regional del Mundial) DGO Paraguay DSports (regional) DGO Venezuela Señales regionales de operadores con DSports y otros licenciatarios del Mundial DGO (donde esté disponible); apps de operadores locales España Operadores con derechos del Mundial (Movistar Plus+ / partners) Apps de los operadores; posible señal FIFA+ en territorios autorizados Resto Sudamérica* DSports como señal de TV paga con todos los partidos del Mundial DGO; Disney+ Plan Premium en países habilitados

¿A qué hora juega Colombia vs. RD Congo hoy 23 de junio por el Mundial 2026?

La hora oficial del partido es 21:00 en Colombia, Perú y Ecuador, con el encuentro programado en el Estadio de Guadalajara por la segunda fecha del Grupo K.

País / Región Hora local del partido Colombia vs. RD Congo Colombia 9:00 p. m. Perú 9:00 p. m. Ecuador 9:00 p. m. México (Centro, Guadalajara) 8:00 p. m. Chile 10:00 p. m. Bolivia 10:00 p. m. Venezuela 10:00 p. m. Argentina 11:00 p. m. Uruguay 11:00 p. m. Paraguay 11:00 p. m. Brasil (Brasilia) 11:00 p. m. Guatemala 8:00 p. m. Costa Rica 8:00 p. m. Panamá 9:00 p. m. Estados Unidos (Este) 10:00 p. m. Estados Unidos (Centro) 9:00 p. m. España 4:00 a. m. del 24 de junio

Alineaciones posibles para ver Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

Selección de Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Selección de RD Congo: Mpassi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Wissa y Bakambu.